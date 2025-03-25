Во сколько тюменцам обойдется установка кондиционера

В Тюмени начинается потепление, а это значит, что скоро горожане будут озадачены установкой кондиционеров. URA.RU выяснило сколько придется отдать за работу мастера и чем они отличаются.
Сплит-системы
Сплит-системы — самый дешевый вид кондиционеров для установки. Ценовой диапазон стоимости ее монтажа варьируется в пределах от 3 000 до 10 500 рублей.
При выборе мастера, который возьмет за работу от 6 500 до 10 500 рублей, скорее всего, приедет монтажник, работающий от компании. Обычно они предлагают специалиста с опытом от пяти лет, бесплатный замер и выезд мастера, долгосрочную гарантию качества выполненных работ, качественные материалы и оборудование, а также отсутствие пыли и грязи.
При выборе монтажника, стоимость работы которого равна от 4 500 до 6 500 рублей, скорее всего, вы наткнетесь на частного специалиста. Он не работает в компании, однако предлагает опыт работы от трех лет, гарантию на неопределенный срок (в объявлениях он часто не указан), качественные материалы и оборудование, а также отсутствие пыли и грязи.
Стоимость работ в 3 000-4 500 рублей оценивают мастера с опытом около года. Обычно у них нет гарантии, а если и есть, то кратковременная, со сроком от двух недель до месяца. Такие монтажники тоже предлагают качественные материалы, но, как правило, не уточняют какие, а также обещают оставить чистоту после установки.
Канальный кондиционер
На установку канального кондиционера потребуется больше затрат. Если сплит-системы — бюджетный вариант, то канальные кондиционеры находятся в средней ценовой доступности. Ценовой диапазон на их монтаж начинается от 4 000 и доходит до 16 000.
По выбору мастера здесь аналогично. Подобный вид работ могут делать почти все те же мастера, что рассматривались для установки сплит-системы. Соответственно и предложения их совпадают. Меняется только цена: за специалиста от компании придется заплатить от 11 000 до 16 000 рублей, за частника с опытом от трех лет — от 6 000 до 11 000 рублей, за «новичка» (но найти такие предложения сложно) — от 4 000 до 4 000 рублей.
Кассетный кондиционер
Установка кассетного кондиционера, судя по всему, самый сложный вид работ. На платформах по поиску мастеров, очень мало желающих взяться за его монтаж, а стоимость такой услуги начинается от 7 000 и заканчивается 20 000 тысячами рублей.
При этом, предложения есть только от опытных мастеров или компаний. Выявить какую-то закономерность по цене сложно. Предполагается, что будут индивидуальные обсуждения с заказчиком. Гарантия работ, в основном год.
Жители Тюмени начали скупать кондиционеры, которые до начала весны продаются дешевле. С наступлением тепла стоимость на них увеличится на 5–7%.
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