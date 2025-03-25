На трех участках трассы М-5 в Челябинской области введут реверсивное движение

В Челябинской области на трех участках федеральной трассы М-5 «Урал» в Ашинском районе, около Миасса и Чебаркуля будет организовано реверсивное движение. Об этом сообщила пресс-служба регионального Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России.
«Сегодня с 1579 по 1584 километр (Ашинский район), с 1730 по 1780 километр (Миасский городской округ) и с 1810 по 1818 километр (Чебаркульский район) автодороги М-5 „Урал“ (Москва-Челябинск) будут проводиться дорожные работы. На участках будет введено реверсивное движение», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале. Водителей просят учитывать данную информацию при планировании маршрута.
Накануне на участке М-5 «Урал» в Ашинском районе на 1588 и 1584 километре также вводилось реверсивное движение. Причиной ограничения стали дорожные работы.
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