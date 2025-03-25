Проблемы с подрядчиками: фонд капремонта спешит закончить замену лифтов в Кургане

В Кургане фонд капремонта из-за подрядчика не закончил работу по замене лифтов вовремя. На их место пришли новые подрядчики, которые планируют завершить ремонт 17 лифтов. Об этом сообщает губернатор Курганской области Вадим Шумков в своем tg-канале.
«Еще один вопрос с прямого эфира в конце прошлого года — замена лифтов в 17 домах Кургана, где убежал подрядчик фонда капремонтов, бросив все работы незавершенными. Новым подрядчиком в половине домов новые лифты установлены, либо сейчас заканчивается их установка», — пишет губернатор. Руководство фонда капремонта планирует завершить все работы до конца апреля.
Ранее URA.RU писало, что губернатор Курганской области Вадим Шумков разъяснил, какие участки набережной Кургана отремонтируют в первую очередь. Общая протяженность ремонтируемого участка составляет 3,3 километра.
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