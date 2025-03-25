25 марта 2025

Проблемы с подрядчиками: фонд капремонта спешит закончить замену лифтов в Кургане

В Кургане заменят 17 лифтов
© Служба новостей «URA.RU»
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В Кургане заменят 17 лифтов
В Кургане заменят 17 лифтов Фото:

В Кургане фонд капремонта из-за подрядчика не закончил работу по замене лифтов вовремя. На их место пришли новые подрядчики, которые планируют завершить ремонт 17 лифтов. Об этом сообщает губернатор Курганской области Вадим Шумков в своем tg-канале.

«Еще один вопрос с прямого эфира в конце прошлого года — замена лифтов в 17 домах Кургана, где убежал подрядчик фонда капремонтов, бросив все работы незавершенными. Новым подрядчиком в половине домов новые лифты установлены, либо сейчас заканчивается их установка», — пишет губернатор. Руководство фонда капремонта планирует завершить все работы до конца апреля.

Ранее URA.RU писало, что губернатор Курганской области Вадим Шумков разъяснил,  какие участки набережной Кургана отремонтируют в первую очередь. Общая протяженность ремонтируемого участка составляет 3,3 километра.

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В Кургане фонд капремонта из-за подрядчика не закончил работу по замене лифтов вовремя. На их место пришли новые подрядчики, которые планируют завершить ремонт 17 лифтов. Об этом сообщает губернатор Курганской области Вадим Шумков в своем tg-канале. «Еще один вопрос с прямого эфира в конце прошлого года — замена лифтов в 17 домах Кургана, где убежал подрядчик фонда капремонтов, бросив все работы незавершенными. Новым подрядчиком в половине домов новые лифты установлены, либо сейчас заканчивается их установка», — пишет губернатор. Руководство фонда капремонта планирует завершить все работы до конца апреля. Ранее URA.RU писало, что губернатор Курганской области Вадим Шумков разъяснил,  какие участки набережной Кургана отремонтируют в первую очередь. Общая протяженность ремонтируемого участка составляет 3,3 километра.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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