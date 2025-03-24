Власти перечислили, какие участки набережной Кургана отремонтируют в первую очередь

Губернатор Вадим Шумков поручил отремонтировать участки набережной Кургана. В рамках работ планируется благоустройство четырех участков от Свято-Троицкого собора до паромной переправы в Шевелевке. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Курганской области.
«В прошлом году провели основные работы по обновлению городской набережной Кургана. В этом году попросил весной привести в порядок то, что было не доделано осенью, а также поправить те участки, что „вылезли“ после ремонта», — написал губернатор. Общая протяженность ремонтируемого участка составляет 3,3 километра.
Ранее URA.RU писало, что власти Курганской области заставят подрядчиков переделывать некачественно отремонтированные дороги. Кроме того, Шумков пригрозил увольнениями тем чиновникам, которые будут плохо контролировать приемку дорог.
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