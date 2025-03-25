Челябинцы раскупили билеты на юбилейный фестиваль моды «Платье города 2025»

В Челябинске не осталось билетов на фестиваль моды «Платье города», который 26 марта отметит свое 25-летие. Мероприятие запланировано в театре оперы и балета имени Глинки, уточняют на сайте городских зрелищных касс.
«Свободных мест нет», — указано на сайте. Продажа билетов через электронный сервис уже заблокирована.
Как сообщало URA.RU ранее, публика увидит 20 оригинальных коллекций от дизайнеров из России и ближайших стран. Одной из самых ожидаемых является коллекция «Девичьи грезы» от петербурженки Ольги Маляровой, признанной победительницы многочисленных конкурсов и участницы показов в Париже и Милане.
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Как Челябинская область проходит ранний паводок-2025, как ликвидируют его последствия, и какие компенсации получат пострадавшие? Узнавайте подробности первыми на telegram-каналах «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск».