25 марта 2025

Челябинцы раскупили билеты на юбилейный фестиваль моды «Платье города 2025»

© Служба новостей «URA.RU»
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Сцена челябинского театра станет подиумом
Сцена челябинского театра станет подиумом Фото:

В Челябинске не осталось билетов на фестиваль моды «Платье города», который 26 марта отметит свое 25-летие. Мероприятие запланировано в театре оперы и балета имени Глинки, уточняют на сайте городских зрелищных касс.

«Свободных мест нет», — указано на сайте. Продажа билетов через электронный сервис уже заблокирована.

Как сообщало URA.RU ранее, публика увидит 20 оригинальных коллекций от дизайнеров из России и ближайших стран. Одной из самых ожидаемых является коллекция «Девичьи грезы» от петербурженки Ольги Маляровой, признанной победительницы многочисленных конкурсов и участницы показов в Париже и Милане.

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В Челябинске не осталось билетов на фестиваль моды «Платье города», который 26 марта отметит свое 25-летие. Мероприятие запланировано в театре оперы и балета имени Глинки, уточняют на сайте городских зрелищных касс. «Свободных мест нет», — указано на сайте. Продажа билетов через электронный сервис уже заблокирована. Как сообщало URA.RU ранее, публика увидит 20 оригинальных коллекций от дизайнеров из России и ближайших стран. Одной из самых ожидаемых является коллекция «Девичьи грезы» от петербурженки Ольги Маляровой, признанной победительницы многочисленных конкурсов и участницы показов в Париже и Милане.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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