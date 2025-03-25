Пьяная тюменка хотела подкупить полицейского

В Тюмени пьяная местная жительница устроила ДТП и пыталась дать взятку инспектору дорожно-патрульной службы. Об этом сообщает Следственный комитет по Тюменской области.
«Женщина, находясь в салоне служебного автомобиля, попыталась передать взятку сотруднику ДПС в размере 14 тысяч рублей за несоставление протокола об административном правонарушении за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения», — передает подробности ведомство.
Однако сотрудник ДПС отказался принимать деньги, после чего вызвал полицию. В отношении женщины было заведено уголовное дело. В скором времени оно будет направлено в надзорный орган.
Ранее в тюменском аэропорту мигрант пытался дать взятку полицейскому, чтобы его не отправили на родину. Он пытался откупиться от правоохранителя, протянув ему 15 тысяч рублей.
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