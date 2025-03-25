25 марта 2025

Пьяная тюменка хотела подкупить полицейского

Уголовное дело завели на тюменку, которая пыталась дать взятку сотруднику ДПС
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Женщина пыталась откупиться 14-ю тысячами рублей
Женщина пыталась откупиться 14-ю тысячами рублей Фото:

В Тюмени пьяная местная жительница устроила ДТП и пыталась дать взятку инспектору дорожно-патрульной службы. Об этом сообщает Следственный комитет по Тюменской области. 

«Женщина, находясь в салоне служебного автомобиля, попыталась передать взятку сотруднику ДПС в размере 14 тысяч рублей за несоставление протокола об административном правонарушении за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения», — передает подробности ведомство. 

Однако сотрудник ДПС отказался принимать деньги, после чего вызвал полицию. В отношении женщины было заведено уголовное дело. В скором времени оно будет направлено в надзорный орган.

Ранее в тюменском аэропорту мигрант пытался дать взятку полицейскому, чтобы его не отправили на родину. Он пытался откупиться от правоохранителя, протянув ему 15 тысяч рублей. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Тюмени? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Тюмени пьяная местная жительница устроила ДТП и пыталась дать взятку инспектору дорожно-патрульной службы. Об этом сообщает Следственный комитет по Тюменской области.  «Женщина, находясь в салоне служебного автомобиля, попыталась передать взятку сотруднику ДПС в размере 14 тысяч рублей за несоставление протокола об административном правонарушении за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения», — передает подробности ведомство.  Однако сотрудник ДПС отказался принимать деньги, после чего вызвал полицию. В отношении женщины было заведено уголовное дело. В скором времени оно будет направлено в надзорный орган. Ранее в тюменском аэропорту мигрант пытался дать взятку полицейскому, чтобы его не отправили на родину. Он пытался откупиться от правоохранителя, протянув ему 15 тысяч рублей. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...