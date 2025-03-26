Челябинского экс-омбудсмена выселяет фирма его родственницы

Компания «Торговый дом „Калинка“» родственницы бывшего омбудсмена Челябинской области Алексея Севастьянова выселяет его из помещений в цоколе жилого дома. Как следует из материалов челябинского арбитража, в суде рассматриваются иски обеих сторон спора.
«Обязать предпринимателя Севастьянова освободить нежилые помещения №6А и 6Б дома по адресу в Челябинске Комсомольский проспект, 24. Признать нежилые помещения 6А и 6Б общим имуществом многоквартирного дома», — потребовал истец.
Так же и сам Севастьянов добивается признания имущества общедомовым. Однако по основной части требований иски расходятся. Вторым ответчиком торговый дом привлек мэрию Челябинска. При этом сам Севастьянов просит признать за ним право общей долевой собственности на помещения со второго по седьмое.
Производство по иску Севастьянова отложили. Суд вернется к нему, когда будет вынесено решение по заявлению торгового дома.
«Калинку» с июля 2020 года возглавляет Надежда Севастьянова. Компания зарегистрирована в Красноармейском районе. В сентябре 2024 года URA.RU обращалось за комментариями к обеим сторонам спора, но те не ответили.
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