Челябинский экс-омбудсмен Севастьянов судится с фирмой родственницы

18 сентября 2024 в 17:50 Размер текста - 17 +

Алексей Севастьянов потребовал долю в недвижимости на Комсомольском проспекте Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Бывший омбудсмен Челябинской области Алексей Севастьянов судится с компанией «Торговый дом „Калинка“» своей родственницы Надежды Севастьяновой. Как следует из материалов дела, родню рассорил квартирный вопрос. «Предприниматель Севастьянов Алексей Михайлович обратился в Арбитражный суд Челябинской области с исковым заявлением к ООО „Торговый Дом ‚Калинка‘“. Просит признать нежилые помещения 2-7 по адресу в Челябинске: Комсомольский проспект, 24 помещение 6, общим имуществом собственников многоквартирного дома», — отмечено в определении суда, которым располагает URA.RU. Другим требованием стало необходимость признать за Севастьяновым долевой собственности на указанных площадях. Иск суд оставил без движения. Причиной стало то, что госпошлину инициатор спора заплатил в размере 300 рублей, хотя требовалось шесть тысяч. В настоящий момент компания на 63% принадлежит Севастьяновой, на 38% — Марату Исмагилову. Состав учредителей с 2009 года неоднократно менялся. Был в числе собственников и директором-предшественником и Михаил Севастьянов, предположительно отец бывшего омбудсмена и политика. Фирма зарабатывает на управлении недвижимостью. Севастьянов занимал пост омбудсмена с 2010 по 2015 годы. После занялся бизнесом. В апреле 2018 года стал фигурантом уголовного дела. Его обвинили в мошенничестве при получении фермерской субсидии. Экс-омбудсмена приговорили к условному срок, затем дело заново пересмотрели. В итоге дело закрыли, прокуратура пришла к выводу, что в действиях Севастьянова нет состава преступления. В 2019 году по требованию властей были снесены несколько построек его ресторана «Бременские музыканты». Объекты признали незаконными. В январе 2023 года администрация Челябинска подала в суд требование о сносе еще одно самовольной постройки Севастьянова на рынке, расположенном на проспекте Победы. URA.RU пыталось связаться с экс-омбудсменом, но он не ответил на звонок, как и вторая сторона спора. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Бывший омбудсмен Челябинской области Алексей Севастьянов судится с компанией «Торговый дом „Калинка“» своей родственницы Надежды Севастьяновой. Как следует из материалов дела, родню рассорил квартирный вопрос. «Предприниматель Севастьянов Алексей Михайлович обратился в Арбитражный суд Челябинской области с исковым заявлением к ООО „Торговый Дом ‚Калинка‘“. Просит признать нежилые помещения 2-7 по адресу в Челябинске: Комсомольский проспект, 24 помещение 6, общим имуществом собственников многоквартирного дома», — отмечено в определении суда, которым располагает URA.RU. Другим требованием стало необходимость признать за Севастьяновым долевой собственности на указанных площадях. Иск суд оставил без движения. Причиной стало то, что госпошлину инициатор спора заплатил в размере 300 рублей, хотя требовалось шесть тысяч. В настоящий момент компания на 63% принадлежит Севастьяновой, на 38% — Марату Исмагилову. Состав учредителей с 2009 года неоднократно менялся. Был в числе собственников и директором-предшественником и Михаил Севастьянов, предположительно отец бывшего омбудсмена и политика. Фирма зарабатывает на управлении недвижимостью. Севастьянов занимал пост омбудсмена с 2010 по 2015 годы. После занялся бизнесом. В апреле 2018 года стал фигурантом уголовного дела. Его обвинили в мошенничестве при получении фермерской субсидии. Экс-омбудсмена приговорили к условному срок, затем дело заново пересмотрели. В итоге дело закрыли, прокуратура пришла к выводу, что в действиях Севастьянова нет состава преступления. В 2019 году по требованию властей были снесены несколько построек его ресторана «Бременские музыканты». Объекты признали незаконными. В январе 2023 года администрация Челябинска подала в суд требование о сносе еще одно самовольной постройки Севастьянова на рынке, расположенном на проспекте Победы. URA.RU пыталось связаться с экс-омбудсменом, но он не ответил на звонок, как и вторая сторона спора.