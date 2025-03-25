25 марта 2025

В Перми запустят дополнительные автобусы для работников заводов

© Служба новостей «URA.RU»
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Дополнительные отправления на маршруте №62 появятся с 26 марта
Дополнительные отправления на маршруте №62 появятся с 26 марта Фото:

В Перми появятся дополнительные отправления на маршруте №62. Изменения введут по вечерам в будние дни.

«С 26 марта по будням вводятся дополнительные отправления от Осенцов с 19:00 до 20:00. Это позволит повысить комфорт поездок для сотрудников промышленных предприятий», — говорится в telegram-канале дептранса Перми.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми изменится расписание автобусов №50 и трамваев №8. Корректировки вводятся по будням.

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В Перми появятся дополнительные отправления на маршруте №62. Изменения введут по вечерам в будние дни. «С 26 марта по будням вводятся дополнительные отправления от Осенцов с 19:00 до 20:00. Это позволит повысить комфорт поездок для сотрудников промышленных предприятий», — говорится в telegram-канале дептранса Перми. Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми изменится расписание автобусов №50 и трамваев №8. Корректировки вводятся по будням.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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