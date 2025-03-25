В Перми запустят дополнительные автобусы для работников заводов

Дополнительные отправления на маршруте №62 появятся с 26 марта
В Перми появятся дополнительные отправления на маршруте №62. Изменения введут по вечерам в будние дни.
«С 26 марта по будням вводятся дополнительные отправления от Осенцов с 19:00 до 20:00. Это позволит повысить комфорт поездок для сотрудников промышленных предприятий», — говорится в telegram-канале дептранса Перми.
Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми изменится расписание автобусов №50 и трамваев №8. Корректировки вводятся по будням.
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