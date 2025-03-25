Более половины жителей ЯНАО отказывались от работы из-за зарплаты

Более 50% жителей Ямала хотя бы раз отказались от трудоустройства после успешного собеседования. По данным соцопроса, ямальцев чаще всего не устраивала оплата труда, об этом сообщил онлайн-сервис по подбору работы SuperJob.
«Каждый второй житель ЯНАО (52%) хотя бы раз в жизни отказывался от трудоустройства, даже если успешно прошел собеседование. Чаще всего соискатели отклоняют джоб-офферы из-за низкой зарплаты, несоответствия обещаний реальности, а также наличия более выгодных предложений», — сообщил сервис.
Жители ЯНАО, отказавшиеся от работы, назвали основной причиной низкий уровень заработной платы — 23%, 16% опрошенных заявили, что обещания работодателя не соответствовали реальности. Отказ от работы из-за более выгодной сделки на стороне указали 15% опрошенных, 14% не устроили условия труда и график работы, а 11% отметили сложности в общении с руководством.
«Чаще всего отклоняют джоб-офферы респонденты от 35 до 44 лет — 58%. А также опрошенные с доходом от 50 до 100 тысяч рублей — 67%», — сообщил SuperJob.
Ранее URA.RU писало, что больше половины работающих жителей Ямала уверены, что массовые сокращения на работе негативно сказываются на производстве — компании теряют много квалифицированных сотрудников, которых сложно заменить. Однако горожане с доходом до 50 тысяч рублей в месяц наиболее лояльны к практике сокращения неэффективных сотрудников.
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