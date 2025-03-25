Власти ХМАО введут новую налоговую льготу для вузов

Власти ХМАО введут налоговую льготу в 50% для высших учебных заведений, она будет предоставляться на недвижимое имущество, введенное в эксплуатацию с 1 января 2023 года. Об этом стало известно на заседании комитета по бюджету, финансам и налоговой политике, передает журналист URA.RU.
«Льгота предоставляется в отношении недвижимого имущества, введенного в эксплуатацию на территории автономного округа не ранее 1 января 2023 года и используемого для реализации образовательной деятельности сроком на три года», — передает журналист агентства слова замгубернатора Веры Дюдиной. Налоговая льгота коснется филиала Пермского университета в Когалыме, который начал работать в 2024 году.
Ранее URA.RU писало, что власти ХМАО введут новые льготы для участников СВО. После ее принятия при расчете права на получение жилья по соцнайму не будут учитывать доходы самих бойцов и членов их семей.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!