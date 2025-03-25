25 марта 2025

Власти ХМАО введут новую налоговую льготу для вузов

Власти ХМАО введут налоговую льготу на недвижимое имущество для вузов
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Власти ХМАО ввели новую налоговую льготу на недвижимое имущество высших учебных заведений
Власти ХМАО ввели новую налоговую льготу на недвижимое имущество высших учебных заведений Фото:

Власти ХМАО введут налоговую льготу в 50% для высших учебных заведений, она будет предоставляться на недвижимое имущество, введенное в эксплуатацию с 1 января 2023 года. Об этом стало известно на заседании комитета по бюджету, финансам и налоговой политике, передает журналист URA.RU.

«Льгота предоставляется в отношении недвижимого имущества, введенного в эксплуатацию на территории автономного округа не ранее 1 января 2023 года и используемого для реализации образовательной деятельности сроком на три года», — передает журналист агентства слова замгубернатора Веры Дюдиной. Налоговая льгота коснется филиала Пермского университета в Когалыме, который начал работать в 2024 году.

Ранее URA.RU писало, что власти ХМАО введут новые льготы для участников СВО. После ее принятия при расчете права на получение жилья по соцнайму не будут учитывать доходы самих бойцов и членов их семей.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Власти ХМАО введут налоговую льготу в 50% для высших учебных заведений, она будет предоставляться на недвижимое имущество, введенное в эксплуатацию с 1 января 2023 года. Об этом стало известно на заседании комитета по бюджету, финансам и налоговой политике, передает журналист URA.RU. «Льгота предоставляется в отношении недвижимого имущества, введенного в эксплуатацию на территории автономного округа не ранее 1 января 2023 года и используемого для реализации образовательной деятельности сроком на три года», — передает журналист агентства слова замгубернатора Веры Дюдиной. Налоговая льгота коснется филиала Пермского университета в Когалыме, который начал работать в 2024 году. Ранее URA.RU писало, что власти ХМАО введут новые льготы для участников СВО. После ее принятия при расчете права на получение жилья по соцнайму не будут учитывать доходы самих бойцов и членов их семей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...