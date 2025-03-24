Власти ХМАО введут новые льготы для участников СВО

Депутаты думы ХМАО поддержали появление новых льгот для участников специальной военной операции, которые воюют на приграничных территориях. Теперь при расчете права на получение жилья по соцнайму не будут учитывать доходы самих бойцов и членов их семей. Соответствующая инициатива была озвучена на думском комитете, сообщил из зала заседаний корреспондент URA.RU.
«Доходы участников СВО и членов их семей, полученные в связи с участием в боевых действиях, не будут учитываться при расчете совокупного дохода каждого члена семьи при рассмотрении вопроса о предоставлении жилых помещений по договору социального найма. Мы говорим о категории людей, которые выполняют боевые задачи не только на территории Украины, но и на территории России, которая находится в приграничной зоне», — отметил депутат Думы ХМАО Сергей Великий.
Документ сопровождался таблицей поправок, представленной Департаментом управления государственным имуществом округа. Уточняется, что поправки согласуются с положениями федерального закона о ветеранах. Все депутаты единогласно поддержали инициативу. Ее принятие ожидается на заседании окружной думы, которое состоится 27 марта.
Ранее URA.RU писало, что после встречи губернатора ХМАО Руслана Кухарука с участниками СВО в регионе могут расширить меры поддержки. В обсуждении приняли югорские ветераны спецоперации, которые участвовали в «Кубке Защитников Отечества», а также с теми, кто проходит курс образовательной программы «Герои Югры».
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