В Тобольском районе закрыли автозимники из-за потепления

В Тобольском районе Тюменской области 26 марта 2025 года закрыли зимние дороги. Об этом сообщает администрация муниципалитета.
«С 26 марта в Тобольском районе прекращается движение по автозимникам. Распоряжение подписал первый заместитель главы Максим Александров», — написано в официальном telegram-канале администрации Тобольского района.
Доступ в труднодоступные районы Тюменской области из-за потепления с 5 апреля этого года будет осуществляться чрез авиационное сообщение. Количество рейсов в этом месяце будет увеличено на 8, сообщает Главное управление строительства региона. Расписание вылетов конкретно в Заболотье направлено на согласование.
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