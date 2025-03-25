25 марта 2025

В Тобольском районе закрыли автозимники из-за потепления

© Служба новостей «URA.RU»
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Проезд по зимникам станет недоступен с 26 марта
Проезд по зимникам станет недоступен с 26 марта Фото:

В Тобольском районе Тюменской области 26 марта 2025 года закрыли зимние дороги. Об этом сообщает администрация муниципалитета.

«С 26 марта в Тобольском районе прекращается движение по автозимникам. Распоряжение подписал первый заместитель главы Максим Александров», — написано в официальном telegram-канале администрации Тобольского района.

Доступ в труднодоступные районы Тюменской области из-за потепления с 5 апреля этого года будет осуществляться чрез авиационное сообщение. Количество рейсов в этом месяце будет увеличено на 8, сообщает Главное управление строительства региона. Расписание вылетов конкретно в Заболотье направлено на согласование.

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В Тобольском районе Тюменской области 26 марта 2025 года закрыли зимние дороги. Об этом сообщает администрация муниципалитета. «С 26 марта в Тобольском районе прекращается движение по автозимникам. Распоряжение подписал первый заместитель главы Максим Александров», — написано в официальном telegram-канале администрации Тобольского района. Доступ в труднодоступные районы Тюменской области из-за потепления с 5 апреля этого года будет осуществляться чрез авиационное сообщение. Количество рейсов в этом месяце будет увеличено на 8, сообщает Главное управление строительства региона. Расписание вылетов конкретно в Заболотье направлено на согласование.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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