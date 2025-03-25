В ХМАО мэрия установила дополнительные выплаты для ветеранов Великой Отечественной войны

В Сургутском районе (ХМАО) ветераны ко Дню Победы получат по 160 тысяч рублей. Решение будет принято на ближайшем заседании Думы, рассказал своем telegram-канале руководитель муниципалитета Андрей Трубецкой.
«Единовременную выплату ко Дню Победы в размере 160 тысяч рублей получат 26 ветеранов Великой Отечественной войны, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, вдовы военнослужащих, погибших во время ВОВ, вдовы умерших инвалидов войны. Из районной казны будет выделено порядка 4,1 млн рублей», — следует из сообщения главы Сургутского района Андрея Трубецкого. Сегодня вопрос рассмотрен на депутатских комиссиях и рекомендован к принятию Думой 28 марта.
Сумма выплаты к 80-летию Победы почти в два раза выше, чем в честь 75-летия, тогда ветераны получили по 75 тысяч рублей. Деньги в этом году направят жителям Лянтора, Белого Яра, Локосово, Барсово, Федоровского, Высокого Мыса, д. Юган, Сайгатиной и Солнечного.
Ранее URA.RU сообщало, что правительство Югры включило пенсионеров, проживающих в регионе с 9 мая 1927 года по 9 мая 1945 года, в число получателей выплат за боевые заслуги перед Отечеством. Новую меру поддержки анонсировал губернатор ХМАО Руслан Кухарук.
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