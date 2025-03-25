В реке Исеть у города Шадринска начал снижаться уровень воды

Уровень реки Исеть начал снижаться в курганском городе Шадринске
новость из сюжетаПоловодье-2025 в Курганской области
Уровень воды в реке Исеть у города Шадринска начал снижаться. Об этом сообщили в администрации города.
«Гидрологическая обстановка на 26 марта. Река Исеть: <…> за сутки -7 см», — сообщает telegram-канал «Шадринск. Официально». Уровень воды на гидропосте составил 114 см.
Снижение уровня зафиксировано также в реке Канаш. Упав на 10 см, уровень воды здесь достиг нулевой отметки.ю
Ранее URA.RU сообщало, что из берегов вышли реки в двух реках Курганской области. Среди них река Исеть, а также река Уй на территории Целинного округа.
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