25 марта 2025

В реке Исеть у города Шадринска начал снижаться уровень воды

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Уровень реки Исеть начал снижаться в курганском городе Шадринске
Уровень реки Исеть начал снижаться в курганском городе Шадринске Фото:
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Половодье-2025 в Курганской области

Уровень воды в реке Исеть у города Шадринска начал снижаться. Об этом сообщили в администрации города.

«Гидрологическая обстановка на 26 марта. Река Исеть: <…> за сутки -7 см», — сообщает telegram-канал «Шадринск. Официально». Уровень воды на гидропосте составил 114 см.

Снижение уровня зафиксировано также в реке Канаш. Упав на 10 см, уровень воды здесь достиг нулевой отметки.ю

Ранее URA.RU сообщало, что из берегов вышли реки в двух реках Курганской области. Среди них река Исеть, а также река Уй на территории Целинного округа.

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Уровень воды в реке Исеть у города Шадринска начал снижаться. Об этом сообщили в администрации города. «Гидрологическая обстановка на 26 марта. Река Исеть: <…> за сутки -7 см», — сообщает telegram-канал «Шадринск. Официально». Уровень воды на гидропосте составил 114 см. Снижение уровня зафиксировано также в реке Канаш. Упав на 10 см, уровень воды здесь достиг нулевой отметки.ю Ранее URA.RU сообщало, что из берегов вышли реки в двух реках Курганской области. Среди них река Исеть, а также река Уй на территории Целинного округа.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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