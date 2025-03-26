«Снова коньки доставать»: мэрия Нового Уренгоя готовится к очередному гололеду

В Новом Уренгое все дороги посыпают песком перед потеплением
© Служба новостей «URA.RU»
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Жители Нового Уренгоя боятся очередного гололеда
Жители Нового Уренгоя боятся очередного гололеда Фото:

В Новом Уренгое (ЯНАО) в ближайшие дни ожидается потепление до плюсовых температур. Жители города выразили свои опасения в соцсетях относительно того, насколько хорошо подготовлен город к очередному гололеду.

«В ближайшие дни снова надвигается очередной „погодный апокалипсис“. По прогнозу снова обещают дождь. В этот то раз коммунальные службы будут готовы засыпать город песком или снова коньки доставать?», — написали в telegram-канале «Антон Колодин Chat».

Агентство обратилось в пресс-службу Нового Уренгоя за комментарием. В мэрии сообщили, что дорожники к потеплению готовы. Подрядные организации обрабатывают песком тротуары, улицы и дороги города. Работа ведется во всех районах Нового Уренгоя.

Ранее URA.RU рассказывало, что после многочисленных жалоб на плохое состояние дорог и тротуаров, прокуратура ЯНАО инициировала проверки уборки снега и наледи во всех муниципалитетах округа. Меры направлены на оценку работы подрядчиков и ответственных лиц в местных администрациях.

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В Новом Уренгое (ЯНАО) в ближайшие дни ожидается потепление до плюсовых температур. Жители города выразили свои опасения в соцсетях относительно того, насколько хорошо подготовлен город к очередному гололеду. «В ближайшие дни снова надвигается очередной „погодный апокалипсис“. По прогнозу снова обещают дождь. В этот то раз коммунальные службы будут готовы засыпать город песком или снова коньки доставать?», — написали в telegram-канале «Антон Колодин Chat». Агентство обратилось в пресс-службу Нового Уренгоя за комментарием. В мэрии сообщили, что дорожники к потеплению готовы. Подрядные организации обрабатывают песком тротуары, улицы и дороги города. Работа ведется во всех районах Нового Уренгоя. Ранее URA.RU рассказывало, что после многочисленных жалоб на плохое состояние дорог и тротуаров, прокуратура ЯНАО инициировала проверки уборки снега и наледи во всех муниципалитетах округа. Меры направлены на оценку работы подрядчиков и ответственных лиц в местных администрациях.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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