«Снова коньки доставать»: мэрия Нового Уренгоя готовится к очередному гололеду

В Новом Уренгое (ЯНАО) в ближайшие дни ожидается потепление до плюсовых температур. Жители города выразили свои опасения в соцсетях относительно того, насколько хорошо подготовлен город к очередному гололеду.
«В ближайшие дни снова надвигается очередной „погодный апокалипсис“. По прогнозу снова обещают дождь. В этот то раз коммунальные службы будут готовы засыпать город песком или снова коньки доставать?», — написали в telegram-канале «Антон Колодин Chat».
Агентство обратилось в пресс-службу Нового Уренгоя за комментарием. В мэрии сообщили, что дорожники к потеплению готовы. Подрядные организации обрабатывают песком тротуары, улицы и дороги города. Работа ведется во всех районах Нового Уренгоя.
Ранее URA.RU рассказывало, что после многочисленных жалоб на плохое состояние дорог и тротуаров, прокуратура ЯНАО инициировала проверки уборки снега и наледи во всех муниципалитетах округа. Меры направлены на оценку работы подрядчиков и ответственных лиц в местных администрациях.
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