В Армении приняли окончательное решение по вступлению в ЕС

Парламент Армении рассмотрит интеграцию страны в состав Евросоюза во втором чтении законопроекта. Об этом сообщило издание «Арменпресс».
«Парламент рассмотрит во втором чтении проект закона „О начале процесса вступления Армении в Евросоюз“», — говорится в материале. Также в повестке дня стоят вопросы о назначении новых членов Комиссии по предотвращению коррупции и Аудиторской палаты.
Кроме того, в ходе пленарного заседания будут рассмотрены предложения о привлечении к уголовной ответственности депутатов Овика Агазаряна и Тарона Маргаряна. На сегодня также запланирована сессия в формате вопросов и ответов с участием членов правительства.
Ранее в стране приняли закон о вступлении в ЕС. Член фракции «Армения» Гегам Манукян отметил, что это является уже не выражением воли народа, а стремлением страны.
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