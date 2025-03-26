В Армении приняли окончательное решение по вступлению в ЕС

Армения приняла решение вступить в ЕС
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Армения продолжает обсуждение о вступлении в состав Евросоюза
Армения продолжает обсуждение о вступлении в состав Евросоюза Фото:

Парламент Армении рассмотрит интеграцию страны в состав Евросоюза во втором чтении законопроекта. Об этом сообщило издание «Арменпресс». 

«Парламент рассмотрит во втором чтении проект закона „О начале процесса вступления Армении в Евросоюз“», — говорится в материале. Также в повестке дня стоят вопросы о назначении новых членов Комиссии по предотвращению коррупции и Аудиторской палаты.

Кроме того, в ходе пленарного заседания будут рассмотрены предложения о привлечении к уголовной ответственности депутатов Овика Агазаряна и Тарона Маргаряна. На сегодня также запланирована сессия в формате вопросов и ответов с участием членов правительства.

Ранее в стране приняли закон о вступлении в ЕС. Член фракции «Армения» Гегам Манукян отметил, что это является уже не выражением воли народа, а стремлением страны. 

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Парламент Армении рассмотрит интеграцию страны в состав Евросоюза во втором чтении законопроекта. Об этом сообщило издание «Арменпресс».  «Парламент рассмотрит во втором чтении проект закона „О начале процесса вступления Армении в Евросоюз“», — говорится в материале. Также в повестке дня стоят вопросы о назначении новых членов Комиссии по предотвращению коррупции и Аудиторской палаты. Кроме того, в ходе пленарного заседания будут рассмотрены предложения о привлечении к уголовной ответственности депутатов Овика Агазаряна и Тарона Маргаряна. На сегодня также запланирована сессия в формате вопросов и ответов с участием членов правительства. Ранее в стране приняли закон о вступлении в ЕС. Член фракции «Армения» Гегам Манукян отметил, что это является уже не выражением воли народа, а стремлением страны. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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