Главу Гагаузии Гуцул задержали в аэропорту Кишинева

Глава Гагаузии Евгения Гуцул была задержана в аэропорту Кишинева из-за наличия запрета на выезд из страны. Об этом сообщили в молдавской Генпрокуратуре, уточнив, что Гуцул входит в списки лиц с ограничениями на выезд в страну.
«Вечером 25 марта 2025 года на выезде из Кишиневского международного аэропорта появилась Башканна Автономного территориального образования Гагаузия <...> указанное лицо было задержано на 72 часа», — сообщили в Генпрокуратуре. Информацию об этом пресс-служба ведомства разместила на своем сайте.
Гуцул задержали сотрудники Национального антикоррупционного центра при координации городской прокуратуры Кишинева. Начато расследование. Компетентные органы работают над выяснением всех обстоятельств инцидента.
Антикоррупционный центр Молдавии сообщил, что в скором времени прокуратура предъявит обвинения Гуцул и обратится в суд с запросом о ее временном содержании под стражей.
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