25 марта 2025

В Екатеринбурге бесследно исчез молодой парень. Фото

23-летний парень, нуждающийся в медпомощи, пропал в Екатеринбурге
© Служба новостей «URA.RU»
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Романа ищут волонтеры и полиция (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге ведут поиски 23-летнего Романа Гильманова, пропавшего 25 марта. Молодой человек нуждается в медицинской помощи. Для его поиска мобилизованы как сотрудники полиции, так и волонтеры поисково-спасательного отряда «Прорыв».

Роман имеет следующие приметы: рост его составляет 180 сантиметров, он среднего телосложения, имеет светло-русые волосы и светло-зеленые глаза. В последний раз его видели в красной трикотажной шапке, черной куртке с капюшоном, черных кожаных ботинках. Также известно, что при себе у него был черный рюкзак. Сообщить информацию о пропавшем екатеринбуржце можно по телефонам: 89000440220, 8 (343) 356-42-12 или на линии 112, 102.

Тем временем в уральской столице продолжаются поиски 47-летней Елены Вишняковой, пропавшей 14 марта. Отдел полиции №2 активно участвует в розыскных мероприятиях. Особое внимание уделяется распространению информации о приметах пропавшей. Женщина имеет худощавое телосложение и рост около 160 сантиметров. Она носит очки. В день исчезновения на ней была надета бежевая шапка с двумя помпонами и завязками и серый пуховик длиной до колена с капюшоном.

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В Екатеринбурге ведут поиски 23-летнего Романа Гильманова, пропавшего 25 марта. Молодой человек нуждается в медицинской помощи. Для его поиска мобилизованы как сотрудники полиции, так и волонтеры поисково-спасательного отряда «Прорыв». Роман имеет следующие приметы: рост его составляет 180 сантиметров, он среднего телосложения, имеет светло-русые волосы и светло-зеленые глаза. В последний раз его видели в красной трикотажной шапке, черной куртке с капюшоном, черных кожаных ботинках. Также известно, что при себе у него был черный рюкзак. Сообщить информацию о пропавшем екатеринбуржце можно по телефонам: 89000440220, 8 (343) 356-42-12 или на линии 112, 102. Тем временем в уральской столице продолжаются поиски 47-летней Елены Вишняковой, пропавшей 14 марта. Отдел полиции №2 активно участвует в розыскных мероприятиях. Особое внимание уделяется распространению информации о приметах пропавшей. Женщина имеет худощавое телосложение и рост около 160 сантиметров. Она носит очки. В день исчезновения на ней была надета бежевая шапка с двумя помпонами и завязками и серый пуховик длиной до колена с капюшоном.
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