Губернатор Челябинской области Алексей Текслер провел встречу с участниками программы «Время героев», которые проходят стажировку в регионе. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе правительства области.
«За время работы в Челябинской области участники программы „Время героев“ посетили Челябинский филиал РАНХиГС, Челябинский институт развития образования, а также ряд средних профессиональных образовательных организаций, участвующих в проекте „Профессионалитет“, включая Южно-Уральский государственный технический колледж и Челябинский механико-технологический техникум. Кроме того, делегация посетила ведущее промышленное предприятие региона промышленной группы „КОНАР“», — пояснили в пресс-службе.
В продолжение стажировки участники ознакомятся с ходом строительства межуниверситетского кампуса мирового уровня, реализуемого в рамках национального проекта «Молодежь и дети». Также в программу стажировки входит посещение Единого центра поддержки и реабилитации участников специальной военной операции и одной из крупнейших общеобразовательных школ региона — школу №116.
В завершение участники подведут итоги, обсудят управленческие задачи и выработают рекомендации по решению проблемы кадрового дефицита в сфере образования.
Также в Челябинской области действует региональный аналог федеральной программы — «Герои Южного Урала». О ее запуске губернатор Алексей Текслер сообщил во время прямой линии в декабре 2024 года. Заявки на участие в ней подали 1056 человек, в том числе 595 — действующие участники спецоперации.
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