Директор ФОК в Екатеринбурге рассказал, как ворота проломили череп мальчику

Ворота в екатеринбургском ФОК «Факел» (ул. Латвийская, 35) упали на ребенка вне тренировки. В это время противовесов на них не было, рассказал URA.RU директор Вадим Воробьев.
«В целях безопасности на стадионах, где проходит тренировочный процесс, ставятся противовесы — мешки с песком, например, чтобы опрокидывания не было. <…> Вы в спортивных передачах видите, что в мини-футболе и хоккее ворота если и закрепляются, то только большие, ну, на большой площадке — „стаканы“ ставятся, но сзади они тоже никак не закрепляются», — сказал Воробьев.
По его словам, ворота на Диму упали не во время тренировки — у ребят начались каникулы, и они пришли играть в футбол. «Стадион мы не закрываем. У нас в уставе тоже написано, что мы обеспечиваем свободный доступ населения на спортивный объект. Есть дежурный администратор, который следит за поведением на поле. <…> Дима занимается в детской юношеско-спортивной школе, но тренировки у них не было», — рассказал директор.
Маленькие и средние ворота с поля убрали, на стадионе остались только большие. По словам сотрудника ФОК, это сказала сделать прокуратура. Эти ворота теперь стоят за стадионом, у деревьев, обратил внимание корреспондент URA.RU.
Воробьева вызвали в СКР, а утром 26 марта в здании продолжают работать силовики. Мальчики, игравшие на стадионе, рассказали журналисту, что Дима не вратарь, а нападающий.
Ворота упали на мальчика днем 25 марта во время игры. Ребенок повис на перекладине ворот двумя руками. Они рухнули футболисту прямо на голову. Мальчик получил очень серьезные травмы и сейчас в реанимации. Следователи возбудили дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.
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