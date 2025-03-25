25 марта 2025

В УК «Прометей» мэрии Кургана назначен новый временный руководитель

Главный инженер фирмы «Прометей» Бетехтин возглавил проблемную компанию мэрии
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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В Кургане фирма «Прометей» получила временного директора
В Кургане фирма «Прометей» получила временного директора Фото:

В ООО «Прометей» назначен временный руководитель. Временное исполнение обязанностей директора предприятия возложено на главного инженера Сергея Бетехтина. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе администрации города. 

«В связи с отсутствием генерального директора, его функции временно исполняет главный инженер Сергей Бетехтин», — рассказали в администрации города Кургана. Данные поступили в ответ на редакционный запрос. ООО «Прометей» продолжает работать в обычном режиме

Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане управкомпания «Прометей» из структуры администрации осталась без руководителя. В отношении директора Андрея Истомина силовые структуры возбудили уголовное дело, мужчина был отправлен под домашний арест.

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В ООО «Прометей» назначен временный руководитель. Временное исполнение обязанностей директора предприятия возложено на главного инженера Сергея Бетехтина. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе администрации города.  «В связи с отсутствием генерального директора, его функции временно исполняет главный инженер Сергей Бетехтин», — рассказали в администрации города Кургана. Данные поступили в ответ на редакционный запрос. ООО «Прометей» продолжает работать в обычном режиме Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане управкомпания «Прометей» из структуры администрации осталась без руководителя. В отношении директора Андрея Истомина силовые структуры возбудили уголовное дело, мужчина был отправлен под домашний арест.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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