В УК «Прометей» мэрии Кургана назначен новый временный руководитель

В ООО «Прометей» назначен временный руководитель. Временное исполнение обязанностей директора предприятия возложено на главного инженера Сергея Бетехтина. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе администрации города.
«В связи с отсутствием генерального директора, его функции временно исполняет главный инженер Сергей Бетехтин», — рассказали в администрации города Кургана. Данные поступили в ответ на редакционный запрос. ООО «Прометей» продолжает работать в обычном режиме
Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане управкомпания «Прометей» из структуры администрации осталась без руководителя. В отношении директора Андрея Истомина силовые структуры возбудили уголовное дело, мужчина был отправлен под домашний арест.
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