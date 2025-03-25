На должность директора управляющей компании «Прометей», учредителем которой является администрация города, не могут найти кандидатуру. Пост пустует после ареста руководителя Андрея Истомина. Чиновники не могут разобраться в ситуации, так как никого якобы нет на рабочем месте. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили источники, знакомые с ситуацией.
«Руководить структурой вместо задержанного Истомина, должен главный инженер. Больше там никого нет. Но он категорически против исполнять обязанности директора. Глава департамента ЖКХ после задержания Истомина сразу ушел на больничный, а его заместитель в отпуске, так что разбираться с ситуацией пока некому», — такую версию URA.RU рассказывают источники.
Корреспондент URA.RU попыталась получить комментарий от сотрудников УК «Прометей». Развернутого ответа получить не удалось. Журналисту только сообщили, что неизвестно, кто будет руководить структурой. Также URA.RU попыталось получить комментарий от департамента ЖКХ и мэрии Кургана. Однако на звонки и запрос журналиста никто не ответил. Информация будет дополнена после получения комментария.
Фирма «Прометей» не впервые сталкивается с проблемами. Ранее врио директора Антон Гурьев и двое подрядчиков были арестованы в августе 2024 года. Экс-руководителю предъявили обвинение в превышении должностных полномочий. Якобы мужчина подписал акты выполненных работ и перечислил авансы двум фирмам. Ремонтные работы при этом в домах, на которые выделялись миллионы рублей из бюджета области, выполнены не были. Подрядчиков Сергея Варлакова и Андрея Панкратьева обвиняли в пособничестве должностному преступлению. Помимо этого Гурьев является фигурантом уголовного дела об оказании небезопасных услуг и злостном неисполнении решений судов.
Позже в отношении руководителя фирмы из структуры мэрии были возбуждены уголовные дела. Истомин пытался добиться отмены их возбуждения, суд отказал. 20 марта директора УК арестовали. Мужчина был помещен под домашний арест.
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