25 марта 2025

Размер премии выдающимся пермякам увеличили до 750 тысяч рублей

Пермское землячество увеличило сумму Строгановской премии на 250 тысяч рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Денежный эквивалент Строгановской премии увеличили до 750 тысяч рублей
Денежный эквивалент Строгановской премии увеличили до 750 тысяч рублей Фото:

В этом году денежный эквивалент Строгановской премии, которую вручают выдающимся пермякам, увеличен с 500 до 750 тысяч рублей. Об этом сообщили в Пермском землячестве.

«В этом году Строгановская премия отмечает юбилейную дату — своt 20-летие. Размер вознаграждения лауреатам увеличен с 500 до 750 тысяч рублей. Кроме того, количество номинаций расширилось до восьми, что позволит отметить большее число талантливых пермяков», — сообщает землячество в Telegram.

Строгановская премия присуждается ежегодно за достижения в различных сферах деятельности. В этом году организаторы приняли уже более 50 заявок. Прием продлится до 7 апреля, после чего начнется народное голосование и работа жюри. 

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В этом году денежный эквивалент Строгановской премии, которую вручают выдающимся пермякам, увеличен с 500 до 750 тысяч рублей. Об этом сообщили в Пермском землячестве. «В этом году Строгановская премия отмечает юбилейную дату — своt 20-летие. Размер вознаграждения лауреатам увеличен с 500 до 750 тысяч рублей. Кроме того, количество номинаций расширилось до восьми, что позволит отметить большее число талантливых пермяков», — сообщает землячество в Telegram. Строгановская премия присуждается ежегодно за достижения в различных сферах деятельности. В этом году организаторы приняли уже более 50 заявок. Прием продлится до 7 апреля, после чего начнется народное голосование и работа жюри. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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