Размер премии выдающимся пермякам увеличили до 750 тысяч рублей

В этом году денежный эквивалент Строгановской премии, которую вручают выдающимся пермякам, увеличен с 500 до 750 тысяч рублей. Об этом сообщили в Пермском землячестве.
«В этом году Строгановская премия отмечает юбилейную дату — своt 20-летие. Размер вознаграждения лауреатам увеличен с 500 до 750 тысяч рублей. Кроме того, количество номинаций расширилось до восьми, что позволит отметить большее число талантливых пермяков», — сообщает землячество в Telegram.
Строгановская премия присуждается ежегодно за достижения в различных сферах деятельности. В этом году организаторы приняли уже более 50 заявок. Прием продлится до 7 апреля, после чего начнется народное голосование и работа жюри.
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