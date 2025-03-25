25 марта 2025

Пермским участковым полиции улучшат условия для работы

В Перми отремонтируют 11 полицейских участков
© Служба новостей «URA.RU»
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Проектировщиков для капремонта полицейских участков ищут в Перми
Проектировщиков для капремонта полицейских участков ищут в Перми Фото:

В Перми планируется капитальный ремонт 11 участковых пунктов полиции. Сейчас городские власти ищут проектировщиков.

«Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт 11 участковых пунктов полиции. Общая сумма контрактов — 3,3 млн рублей. Заказчиком выступает МКУ „Содержание объектов муниципального имущества“», — следует из информации на сайте госзакупок.

Ремонт запланирован в пунктах по улицам Героя Васькина, 3, Дружбы, 23, Клары Цеткин, 23, Космонавта Леонова, 49, Монастырской, 161, Милиционера Власова, 21, Мира, 30, Петропавловской, 79, Советской Армии, 23а, Челюскинцев, 15, а также проспекту Декабристов, 6. Проектирование требуется завершить до 23 мая 2025 года.

Ранее URA.RU рассказывало, что в подразделениях УМВД по Перми некомплект сотрудников составляет более 24% (959 человек). Среди участковых не хватает 30% работников. Для привлечения кадров губернатору предложили ввести выплаты по 10 000 рублей для участковых.

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В Перми планируется капитальный ремонт 11 участковых пунктов полиции. Сейчас городские власти ищут проектировщиков. «Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт 11 участковых пунктов полиции. Общая сумма контрактов — 3,3 млн рублей. Заказчиком выступает МКУ „Содержание объектов муниципального имущества“», — следует из информации на сайте госзакупок. Ремонт запланирован в пунктах по улицам Героя Васькина, 3, Дружбы, 23, Клары Цеткин, 23, Космонавта Леонова, 49, Монастырской, 161, Милиционера Власова, 21, Мира, 30, Петропавловской, 79, Советской Армии, 23а, Челюскинцев, 15, а также проспекту Декабристов, 6. Проектирование требуется завершить до 23 мая 2025 года. Ранее URA.RU рассказывало, что в подразделениях УМВД по Перми некомплект сотрудников составляет более 24% (959 человек). Среди участковых не хватает 30% работников. Для привлечения кадров губернатору предложили ввести выплаты по 10 000 рублей для участковых.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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