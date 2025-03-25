Пермским участковым полиции улучшат условия для работы

В Перми планируется капитальный ремонт 11 участковых пунктов полиции. Сейчас городские власти ищут проектировщиков.
«Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт 11 участковых пунктов полиции. Общая сумма контрактов — 3,3 млн рублей. Заказчиком выступает МКУ „Содержание объектов муниципального имущества“», — следует из информации на сайте госзакупок.
Ремонт запланирован в пунктах по улицам Героя Васькина, 3, Дружбы, 23, Клары Цеткин, 23, Космонавта Леонова, 49, Монастырской, 161, Милиционера Власова, 21, Мира, 30, Петропавловской, 79, Советской Армии, 23а, Челюскинцев, 15, а также проспекту Декабристов, 6. Проектирование требуется завершить до 23 мая 2025 года.
Ранее URA.RU рассказывало, что в подразделениях УМВД по Перми некомплект сотрудников составляет более 24% (959 человек). Среди участковых не хватает 30% работников. Для привлечения кадров губернатору предложили ввести выплаты по 10 000 рублей для участковых.
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