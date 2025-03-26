Жители курского приграничья не могут получить выплаты из-за конфликта в семьях

В Курской области жители сталкиваются с проблемами в получении жилищных сертификатов из-за семейных разногласий, отсутствия необходимых документов на жилье и увеличения стоимости недвижимости. Об этом сообщили в аппарате уполномоченного по правам человека региона. Так, в канцелярии омбудсмена было зарегистрировано 17 коллективных жалоб, затрагивающих вопросы потери имущества и жилых помещений, с числом подписантов от 40 до 200 человек каждая.
«В 2024 году в аппарат уполномоченного по правам человека в Курской области поступило 684 обращения от жителей приграничья, в основном они касались утраты имущества и жилья», — заявили в аппарате омбудсмена. Информацию передает РБК.
Отмечается, что 485 обращений от общего числа поступило от участников спецоперации и их родственников, из которых 254 связаны с поиском пропавших без вести военнослужащих. Остальные жалобы касались вопросов выплат в случае ранений, предоставления медицинской помощи, льгот и пособий. В течение 2024 года уполномоченному по правам человека в Курской области поступило 1 946 обращений. Для сравнения, в 2023 году было зафиксировано 1 608 обращений, а в 2022 году — 1 533.
В последнее время жители Курской области все чаще обращаются за выплатами в связи с трудностями при получении жилищных сертификатов. По информации из офиса уполномоченного по правам человека, большинство проблем связано с несоответствием конкретных обстоятельств установленным критериям для получения таких сертификатов. Особенно тяжело приходится многодетным семьям, которые относятся к категории приоритетных получателей помощи. Примером может служить случай матери пятерых детей, которая до начала боевых действий приобрела дом вместе со своим вторым мужем в поселке Теткино. Документы на дом были оформлены на ее мать. Когда дом был разрушен, семья обратилась за получением сертификата, но столкнулась с проблемой: поскольку владелицей жилья является не льготник, формального права на получение помощи у нее нет, несмотря на подтверждение факта проживания в этом доме с момента его покупки со стороны местных властей.
Также трудности возникают из-за увеличения цен на недвижимость. Сумма, выплачиваемая по сертификату, исчисляется исходя из стоимости квадратного метра, определенной Минстроем. Например, в первом квартале 2025 года стоимость за квадратный метр была установлена на уровне 88 092 рублей. Однако реальные цены на рынке в Курской области значительно выше, они достигают 98–106 тысяч рублей за квадратный метр, что усложняет процесс приобретения жилья по сертификатам. Проблемы возникают и у тех, чье жилье не было зарегистрировано должным образом. Многие из пострадавших получили свое жилье от государства и проживали в нем годами без официальной регистрации. При этом после начала боевых действий Росреестр приостановил регистрацию прав собственности в приграничных районах, чтобы предотвратить возможные злоупотребления.
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