25 марта 2025

Появились подробности ДТП с перевернувшемся такси в Тюмени

Такси в Тюмени перевернулось из-за столкновения с иномаркой
© Служба новостей «URA.RU»
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Машина перевернулась после столкновения с иномаркой
Машина перевернулась после столкновения с иномаркой Фото:

Автомобиль такси у здания правительства в Тюмени перевернулся после столкновения с другой машиной. Данной информацией с информационным агентством поделились в пресс-службе Госавтоинспекции региона.

«Из-за нарушения очередности проезда столкнулись Volkswagen и Toyota. Последняя опрокинулась. Есть пострадавшие: двое», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее в Тюмени очевидцы обнаружили перевернувшееся такси. Корреспондент информационного агентства URA.RU заснял видео инцидента.

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Автомобиль такси у здания правительства в Тюмени перевернулся после столкновения с другой машиной. Данной информацией с информационным агентством поделились в пресс-службе Госавтоинспекции региона. «Из-за нарушения очередности проезда столкнулись Volkswagen и Toyota. Последняя опрокинулась. Есть пострадавшие: двое», — сообщили в пресс-службе ведомства. Ранее в Тюмени очевидцы обнаружили перевернувшееся такси. Корреспондент информационного агентства URA.RU заснял видео инцидента.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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