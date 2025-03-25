Появились подробности ДТП с перевернувшемся такси в Тюмени

Машина перевернулась после столкновения с иномаркой
Автомобиль такси у здания правительства в Тюмени перевернулся после столкновения с другой машиной. Данной информацией с информационным агентством поделились в пресс-службе Госавтоинспекции региона.
«Из-за нарушения очередности проезда столкнулись Volkswagen и Toyota. Последняя опрокинулась. Есть пострадавшие: двое», — сообщили в пресс-службе ведомства.
Ранее в Тюмени очевидцы обнаружили перевернувшееся такси. Корреспондент информационного агентства URA.RU заснял видео инцидента.
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