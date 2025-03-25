25 марта 2025

У здания правительства в Тюмени перевернулось такси. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Такси перевернулось у здания правительства Тюменской области
Такси перевернулось у здания правительства Тюменской области Фото:

В Тюмени у здания правительства Тюменской области (Володарского, 45) перевернулось такси. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места происшествия.

«Рядом с правительством перевернулась машина такси. О пострадавших в дорожно-транспортном происшествии неизвестно», — сообщает корреспондент информационного агентства.

URA.RU направило запрос в пресс-службу Госавтоинспекции Тюменской области. Ответ от ведомства ожидается.

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В Тюмени у здания правительства Тюменской области (Володарского, 45) перевернулось такси. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места происшествия. «Рядом с правительством перевернулась машина такси. О пострадавших в дорожно-транспортном происшествии неизвестно», — сообщает корреспондент информационного агентства. URA.RU направило запрос в пресс-службу Госавтоинспекции Тюменской области. Ответ от ведомства ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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