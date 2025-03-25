Такси перевернулось у здания правительства Тюменской области
В Тюмени у здания правительства Тюменской области (Володарского, 45) перевернулось такси. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места происшествия.
«Рядом с правительством перевернулась машина такси. О пострадавших в дорожно-транспортном происшествии неизвестно», — сообщает корреспондент информационного агентства.
URA.RU направило запрос в пресс-службу Госавтоинспекции Тюменской области. Ответ от ведомства ожидается.
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