Заместитель губернатора ЯНАО Андрей Гаранин провел заседание со службой ГУ МЧС по ЯНАО. Служба утвердила план мероприятий по защите округа от паводка и пожаров — со стихией будут бороться 970 спасателей.
«Для борьбы со стихией в ЯНАО сформируют группу из 970 профессиональных спасателей и огнеборцев. На защиту четырех населенных пунктов от паводка: Тарко-Сале, Уренгой, Овгорт, Антипаюты, будут работать более 330 человек, свыше 80 плавсредств и 90 единиц техники. Вблизи Овгорта и Уренгоя проведут ледорезные работы», — сообщили в ГУ МЧС России по ЯНАО.
Также для защиты территорий спланированы эвакуационные мероприятия и подготовлена система оповещения. Благодаря эффективной работе в прошлом году на Ямале удалось избежать затопления жилых домов, ликвидировано 137 природных пожаров на площади более трех тысяч гектаров.
URA.RU сообщало, что в Салехарде (ЯНАО) на улице Объездной днем 23 марта загорелся строящийся объект. По данным окружного Управления МЧС, пожар охватил все здание.
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