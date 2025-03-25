25 марта 2025

Ямал готовится к сезону пожаров и паводков. Фото

В ЯНАО создадут группу из 970 спасателей для борьбы с паводками и пожарами
© Служба новостей «URA.RU»
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Спасатели Ямала готовятся к пожарам и паводкам
Спасатели Ямала готовятся к пожарам и паводкам Фото:

Заместитель губернатора ЯНАО Андрей Гаранин провел заседание со службой ГУ МЧС по ЯНАО. Служба утвердила план мероприятий по защите округа от паводка и пожаров — со стихией будут бороться 970 спасателей.

«Для борьбы со стихией в ЯНАО сформируют группу из 970 профессиональных спасателей и огнеборцев. На защиту четырех населенных пунктов от паводка: Тарко-Сале, Уренгой, Овгорт, Антипаюты, будут работать более 330 человек, свыше 80 плавсредств и 90 единиц техники. Вблизи Овгорта и Уренгоя проведут ледорезные работы», — сообщили в ГУ МЧС России по ЯНАО.

Также для защиты территорий спланированы эвакуационные мероприятия и подготовлена система оповещения. Благодаря эффективной работе в прошлом году на Ямале удалось избежать затопления жилых домов, ликвидировано 137 природных пожаров на площади более трех тысяч гектаров.

URA.RU сообщало, что в Салехарде (ЯНАО) на улице Объездной днем 23 марта загорелся строящийся объект. По данным окружного Управления МЧС, пожар охватил все здание.

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Заместитель губернатора ЯНАО Андрей Гаранин провел заседание со службой ГУ МЧС по ЯНАО. Служба утвердила план мероприятий по защите округа от паводка и пожаров — со стихией будут бороться 970 спасателей. «Для борьбы со стихией в ЯНАО сформируют группу из 970 профессиональных спасателей и огнеборцев. На защиту четырех населенных пунктов от паводка: Тарко-Сале, Уренгой, Овгорт, Антипаюты, будут работать более 330 человек, свыше 80 плавсредств и 90 единиц техники. Вблизи Овгорта и Уренгоя проведут ледорезные работы», — сообщили в ГУ МЧС России по ЯНАО. Также для защиты территорий спланированы эвакуационные мероприятия и подготовлена система оповещения. Благодаря эффективной работе в прошлом году на Ямале удалось избежать затопления жилых домов, ликвидировано 137 природных пожаров на площади более трех тысяч гектаров. URA.RU сообщало, что в Салехарде (ЯНАО) на улице Объездной днем 23 марта загорелся строящийся объект. По данным окружного Управления МЧС, пожар охватил все здание.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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