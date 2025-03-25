Челябинцы боятся затопления города паводковыми водами

Жители Челябинска опасаются затопления низин паводковыми водами, как это происходило в 2024 году. Тогда уровень воды поднялся настолько, что подтопил новую набережную. Стоит ли ожидать повторения ситуации, рассказал URA.RU руководитель экспертного бюро «Экостандарт-консалтинг» Виталий Безруков.
«В последние несколько дней челябинцы активно обсуждают поднятие уровня воды в реке Миасс в черте города. Жители переживают, что увеличенный сброс с водохранилища может вызвать локальное подтопление территории, как было в прошлом году. Сразу хочу заметить, что повторения ситуации уже точно не будет», — уточнил Безруков.
Эксперт пояснил, что в этом году в регион пришло аномальное тепло, водоемы вскрылись ото льда на 2-3 недели раньше обычного. Талые воды направились в озера и реки, уровень воды в них поднялся. Именно поэтому сброс воды с Шершневского водохранилища был увеличен до 50 кубометров в секунду.
«В прошлом году этот показатель достигал 100 кубометров в секунду. То, что сброс был увеличен сейчас — правильная и своевременная мера. В этом году снега было меньше, но запас воды в грунте и подземных горизонтах еще остался, поэтому вода будет поступать этапами и есть возможность регулировать ее потоки», — добавил эколог.
Безруков предупреждал, что в регионе ожидается два этапа паводка, при этом последствия подъема воды можно будет оценить лишь в мае-июне. Он отметил, что с 2024 года все регионы Западно-Сибирской низменности перешли в цикл «большой воды».
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