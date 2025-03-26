Задержанную главу Гагаузии взяли под стражу на 72 часа: в чем ее обвиняют

Глава Гагаузии Евгения Гуцул была задержана в аэропорту Кишинева. Сообщается, что она планировала вылететь в Стамбул по приглашению Международного журналистского конгресса. По данным Генеральной прокуратуры Молдавии, глава Гагаузии будет находиться под стражей 72 часа.
В ближайшее время ожидается, что прокуратура предъявит Гуцул обвинения и обратится в суд с запросом о ее временном содержании под стражей. Причина задержания, в чем обвиняют Гуцул — в материале URA.RU.
Гуцул задержали в аэропорту Кишинева
Когда задержали Гуцул
Главу Гагаузии задержали в авиагавани Кишинева (столица Молдовы) вечером 25 марта 2025 года. Гуцул планировала вылететь в Стамбул для участия в Международном журналистском конгрессе. Также, по словам ее советника Юрия Кузнецова, глава Гагаузии должна была обсудить в Турции «вопросы — важные для автономии».
В Генпрокуратуры страны заявили, что Гуцул будет находиться под стражей 72 часа. Уточняется, что задержание запросили сотрудники Национального антикоррупционного центра при координации городской прокуратуры Кишинева.
Причина задержания и что будет дальше
Причиной послужило наличие у Гуцул запрета на выезд из страны. Началось расследование. В ближайшее время ожидается, что прокуратура предъявит Гуцул обвинения и обратится в суд с запросом о ее временном содержании под стражей.
По данным молдавского издания noi.md, что Гуцулу обвиняют в участии в незаконном финансировании политических активностей в рамках деятельности организованной преступной группировки. Расследование этого дела продолжается уже несколько лет.
Как сообщил Национальный центр по борьбе с коррупцией (CNA) Молдавии, задержание Гуцул произошло после обысков у одного из фигурантов дела, по которому женщина проходит. Ведомство сообщило, что 25 марта в Оргееве (город в Молдавии), были проведены обыски в доме лица, занимающегося финансовыми вопросами кандидата на пост главы Гагаузии в 2023 году. В тот же вечер в связи с этим делом задержали Гуцул.
По версии следствия, лидер Гагаузии была вовлечена в провокацию и организацию подделки документов через своего казначея, что касается ее финансирования на выборах. В документе, опубликованном CNA, указывается, что на счет ее оппонента на выборах были перечислены средства из источников, использование которых запрещено законом, на сумму 370 тысяч леев (приблизительно равно 1,7 миллиона рублей). На данный момент процессуальный статус главы Гагаузии неизвестен.
Дополнительные действия Молдовы
Молдавская полиция стягивает силы в столицу Гагаузии (Комрат) после задержания Гуцул. Об этом заявил заместитель руководителя региона Виктор Петров. Он высказал мнение, что город будет заблокирован. «Думаю, что город будет заблокирован. Принимаются меры режимом партии „Действие и солидарность“, ситуация накаляется», — заявил Петров РИА «Новости».
Уточняется, что в Комрате запланировано проведение митинга в поддержку Гуцул. Ожидается, что в акции примут участие как политические деятели, так и обычные жители автономного региона.
Как Гуцул связывают с протестами в Молдавии
По данным молдавского издания noi.md, Евгения Гуцул (экс-секретарь запрещенной в Молдавии партии «Шор») и вице-президент той же партии Марина Таубер обвиняются в незаконном финансировании гражданских протестов, которые проходили в Кишиневе осенью 2022 года. Следствие считает, что они систематически ввозили деньги из России для поддержки своей политической деятельности.
Протесты 2022 года были вызваны энергетическим кризисом, охватившим республику, и сопровождались многотысячными митингами с требованиями отставки правительства. Власти отреагировали жестко: митинги были запрещены, а в стране прекратилось вещание шести русскоязычных телеканалов. Противостояние продолжалось около полугода, в ходе которого многие протестующие были задержаны. В 2023 году Конституционный суд Молдавии признал партию «Шор» неконституционной и запретил ее деятельность.
Дело, в котором Гуцул обвиняется в получении финансирования от «организованной преступной группы» в размере 42 миллионов леев, находится на стадии рассмотрения доказательств. В начале марта правоохранительные органы Молдавии представили видеодоказательства, которые, по их мнению, подтверждают вину Гуцул и Таубер.
Глава Гагаузии свою вину отрицает. Она считает, что дело было заведено «четко по указанию» президента Молдавии Майи Санду.
Уголовное дело объемом 68 томов было направлено в суд 23 апреля 2024 года. На данный момент прошло более 50 заседаний, на которых допрошены более 20 свидетелей и исследованы вещественные доказательства, включая более 40 носителей информации с результатами оперативно-розыскных мероприятий.
Реакция политиков на задержание Гуцул
Давление на оппозицию
Петров охарактеризовал произошедшее как прецедент, который должен быть оценен международными организациями и Россией. Он также назвал задержание Гуцул — давление на оппозицию, и за ним могут последовать аресты других политиков.
Репрессии перед выборами
По словам депутата Верховного совета Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Андрея Сафонова, задержание лидера Гагаузии можно рассматривать как репрессивные действия в преддверии парламентских выборов в Молдавии. «[Президент Молдовы] Майя Санду и ее кураторы хотят устранить с арены блок „Победа“, открыто выступающий против вступления Молдавии в ЕС и за евразийскую интеграцию», — сообщил он «РИА Новости».
Он также выразил мнение, что арест Гуцул является новой провокацией в адрес России, цель которой — заставить Москву открыто поддержать руководителя Гагаузии. Он отметил, что после такого шага России, «молдавские власти, следуя устоявшемуся образцу, обвинят ее во вмешательстве в свои внутренние дела».
Задержание Гуцул незаконно
Советник главы Гагаузской автономии Евгении Гуцул Юрий Кузнецов заявил, что задержание его подопечной было проведено с нарушением законодательства. Он подчеркнул, что власти Гагаузии намерены доказать свою правоту в данном вопросе.
Реакция оппозиции
Оппозиционный блок «Победа» в Молдавии, возглавляемый Иланом Шором, осудил задержание Гуцул. Шор назвал происходящее «беспределом» и «преступными действиями», за которые, по его мнению, отвечает правящая Партия действия и солидарности.
«Беспредел и преступные действия, к которым Молдова никак не привыкнет. Хотя Санду дает понять, что это норма. Мы требуем прекратить это позорное и циничное преследование! С этим беспределом нужно бороться и говорить об этом на всех возможных международных площадках. Нет оправдания мерзости и беззаконию ПДС», — высказался политик. В ходе задержания Евгении Гуцул были устроены тщательный досмотр и допрос, что Шор расценил как унижения.
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