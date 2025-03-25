Погоду в Челябинской области определит зона высокого давления

В Челябинской области задерживается зона высокого давления, которая сохранит ясную и сухую погоду. Об этом предупредили синоптики Челябинского метеоцентра в прогнозе погоды на 27 марта.
«Погоду продолжает определять обширная область высокого давления. В Челябинской области 27 марта малооблачно, без осадков. Ветер южной четверти 3-8 метров в секунду», — уточнили метеорологи. Воздух днем прогреется до 7-14 градусов тепла, ночью будет до 2-7 градусов мороза, в низинах до -10.
В Челябинске также малооблачно и без осадков. Синоптики отмечали, что над регионом находится обширный антициклон, который обусловит ясную и сухую погоду.
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