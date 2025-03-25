25 марта 2025

Погоду в Челябинской области определит зона высокого давления

© Служба новостей «URA.RU»
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Погода будет ясной и сухой
Погода будет ясной и сухой Фото:

В Челябинской области задерживается зона высокого давления, которая сохранит ясную и сухую погоду. Об этом предупредили синоптики Челябинского метеоцентра в прогнозе погоды на 27 марта.

«Погоду продолжает определять обширная область высокого давления. В Челябинской области 27 марта малооблачно, без осадков. Ветер южной четверти 3-8 метров в секунду», — уточнили метеорологи. Воздух днем прогреется до 7-14 градусов тепла, ночью будет до 2-7 градусов мороза, в низинах до -10.

В Челябинске также малооблачно и без осадков. Синоптики отмечали, что над регионом находится обширный антициклон, который обусловит ясную и сухую погоду.

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В Челябинской области задерживается зона высокого давления, которая сохранит ясную и сухую погоду. Об этом предупредили синоптики Челябинского метеоцентра в прогнозе погоды на 27 марта. «Погоду продолжает определять обширная область высокого давления. В Челябинской области 27 марта малооблачно, без осадков. Ветер южной четверти 3-8 метров в секунду», — уточнили метеорологи. Воздух днем прогреется до 7-14 градусов тепла, ночью будет до 2-7 градусов мороза, в низинах до -10. В Челябинске также малооблачно и без осадков. Синоптики отмечали, что над регионом находится обширный антициклон, который обусловит ясную и сухую погоду.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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