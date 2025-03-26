Вызывает воспаление: диетолог назвала самые вредные и полезные масла для жарки

Не все растительное масло одинаково полезно для жарки, а сливочное масло может быть частью здорового рациона, если знать меру. Все тонкости выбора и использования масел раскрыла URA.RU диетолог-нутрициолог и анти-эйдж терапевт Лариса Никитина. Эксперт подробно рассказала о свойствах сливочного, подсолнечного, оливкового и других масел, а также дала четкие рекомендации, какие из них лучше подходят для жарки, а какие — для салатов.
Сливочное масло: польза и вред
Нельзя однозначно определить, какое масло полезнее — сливочное или растительное, так как у каждого вида есть свои преимущества, отметила Никитина. Говоря о сливочном масле, эксперт подчеркнула, что важно выбирать продукт с жирностью не менее 82%.
«В сливочном масле есть витамины А, D, E, K. Также селен, йод и фосфолипиды, которые необходимы для строения клеток, особенно нервных. Это хороший источник насыщенных жиров, необходимых для усвоения и выработки гормонов и усвоения витаминов», — отметила диетолог.
Однако, несмотря на пользу, нужно помнить о высоком содержании холестерина и трансжиров в сливочном масле. Поэтому, по словам специалиста, необходимо соблюдать рекомендуемую суточную норму потребления — от 5 до 15 грамм (в некоторых источниках — до 30 грамм, в том числе продукты, содержащие сливочное масло).
Нерафинированное и рафинированное масла: какое выбрать
Растительные масла также обладают рядом полезных свойств, однако, как отметила диетолог, их следует употреблять в умеренных количествах. Особую ценность представляет нерафинированное масло, полученное методом холодного отжима. Оно богато моно- и полиненасыщенными жирными кислотами, фосфолипидами, фитостеринами и витаминами А, D, E, K.
«Лучше всего, конечно, масла употреблять вместе — и сливочное, и растительное», — считает Лариса Никитина.
На каком масле жарить без вреда: топленое, оливковое, кокосовое
Многие привыкли жарить на сливочном масле, однако, по мнению Ларисы Никитиной, это недопустимо. В качестве альтернативы эксперт предложила использовать топленое масло, которое, по ее словам, гораздо полезнее.
«В процессе вытапливания в виде пены выделяется лишняя влага и все, что нам не нужно. И остается продукт, на котором можно жарить», — объяснила специалист.
Особый вид топленого масла — гхи — получается, когда сливочное масло вытапливается до коричневатого оттенка и приобретает ореховый вкус. Никитина назвала масло гхи «кладезем мононенасыщенных жирных кислот» и отметила, что его используют не только в кулинарии, но и в косметологии. При выборе масла для жарки ключевое значение имеет точка дымления — температура, при которой масло начинает дымиться, выделяя вредные вещества.
«У любого масла есть так называемая точка дымления. Она у всех масел разная, и одна из самых высоких — у оливкового и кокосового (рафинированных). Все масла первого отжима хороши только для салатов», — подчеркнула диетолог.
Для жарки, особенно во фритюре, Лариса Никитина рекомендует использовать рафинированные масла: оливковое, подсолнечное (с пометкой «высокоолеиновое» или «среднеолеиновое»), кокосовое, пальмовое, пальмоядровое и арахисовое.
«Я очень люблю кокосовое рафинированное масло. На нем прекрасно жарить и сырники, и подогревать продукты, потому что оно не горит и не пахнет», — поделилась личным опытом эксперт.
Какое масло для салата самое полезное
Для заправки салатов, напротив, следует отдавать предпочтение нерафинированным маслам, которые обладают ярким вкусом и ароматом.
«Например, подсолнечное масло, которое пахнет натуральными семечками, как будто вы в поле среди подсолнухов стоите, и только что их отжали… Или оливковое, которое называли маслом богов, потому что оно невероятно полезно», — рассказала Лариса Никитина.
Оливковое масло первого отжима, по словам диетолога, особенно полезно для развития мозга, в том числе и мозга плода. Поэтому беременным женщинам рекомендуется его употреблять его ежедневно.
«Все, что в нем находится, — это кладезь для развития мозга, особенно мозга плода. Поэтому беременным всю жизнь рекомендовали начинать утро, если нет проблем с пищеварением, или употреблять в пищу обязательно от чайной до десертной ложки оливкового масла прямого отжима», — отметила Никитина.
Кроме того, эксперт отметила, что употребление оливкового масла натощак полезно для людей, страдающих гастритом или язвой (вне периода обострения). В салаты также можно добавлять другие нерафинированные масла, комбинируя их со специями, зеленью и лимонным соком.
Что еще нужно знать о масле: омега-3, омега-6 и другие секреты использования
- Людям, страдающим воспалительными заболеваниями (артрит, артроз), Никитина советует ограничить потребление масел, богатых омега-6 жирными кислотами.
- Полоскание рта оливковым маслом (с последующим выплевыванием) благотворно влияет на состояние зубов, десен и обмен веществ.
- Чайная ложка оливкового масла натощак помогает избавиться от неприятного запаха изо рта (если он не вызван заболеваниями десен и зубов).
Таким образом, любое масло может присутствовать в рационе, но важно соблюдать меру и правильно его использовать, резюмировала Никитина. Для бутербродов — немного сливочного масла (82% жирности), для подогрева пищи — топленое масло, для жарки — рафинированное (кокосовое, оливковое, высокоолеиновое подсолнечное), для салатов — нерафинированное (любое по вкусу).
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.