Правительство усилило помощь семьям с детьми

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Мишустин заявил, что правительство РФ усиливает помощь семьям с детьми
Мишустин заявил, что правительство РФ усиливает помощь семьям с детьми Фото:
новость из сюжета
Отчет Мишустина в Госдуме

С прошлого года правительство России значительно увеличило поддержку семей с детьми. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«В 2024 году решением президента был объявлен Годом семьи. И мы усилили помощь родителям, которые воспитывают детей. Она оказывается с момента подготовки к рождению ребенка и до начала его самостоятельной жизни», — отметил Мишустин во время ежегодного отчета правительства. Трансляция заседания идет на телеканале «Россия 24».

По словам премьер-министра, социальные гарантии для родителей продолжают расширяться. В ходе прошлогоднего отчета правительства было подробно описано, что максимальный размер выплат по беременности и родам ранее составлял 565 тысяч рублей. Теперь же этот показатель приближается к отметке в 800 тысяч рублей.

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С прошлого года правительство России значительно увеличило поддержку семей с детьми. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. «В 2024 году решением президента был объявлен Годом семьи. И мы усилили помощь родителям, которые воспитывают детей. Она оказывается с момента подготовки к рождению ребенка и до начала его самостоятельной жизни», — отметил Мишустин во время ежегодного отчета правительства. Трансляция заседания идет на телеканале «Россия 24». По словам премьер-министра, социальные гарантии для родителей продолжают расширяться. В ходе прошлогоднего отчета правительства было подробно описано, что максимальный размер выплат по беременности и родам ранее составлял 565 тысяч рублей. Теперь же этот показатель приближается к отметке в 800 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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