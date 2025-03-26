Правительство усилило помощь семьям с детьми

С прошлого года правительство России значительно увеличило поддержку семей с детьми. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
«В 2024 году решением президента был объявлен Годом семьи. И мы усилили помощь родителям, которые воспитывают детей. Она оказывается с момента подготовки к рождению ребенка и до начала его самостоятельной жизни», — отметил Мишустин во время ежегодного отчета правительства. Трансляция заседания идет на телеканале «Россия 24».
По словам премьер-министра, социальные гарантии для родителей продолжают расширяться. В ходе прошлогоднего отчета правительства было подробно описано, что максимальный размер выплат по беременности и родам ранее составлял 565 тысяч рублей. Теперь же этот показатель приближается к отметке в 800 тысяч рублей.
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