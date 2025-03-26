Младенческая смертность стала самой низкой на всю историю РФ и СССР

Младенческая смертность в России достигла исторического минимума, как для времен РФ, так и для периода СССР. Об этом сообщил российский премьер-министр Михаил Мишустин.
«Показатель младенческой смертности сейчас самый низкий за всю историю России и Советского Союза», — сказал Мишустин в ходе ежегодного отчета правительства. Трансляцию мероприятия ведет телеканал «Россия 24». По словам премьер-министра, большинство новорожденных сейчас подвергаются процедуре комплексного неонатального скрининга.
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