Младенческая смертность стала самой низкой на всю историю РФ и СССР

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Мишустин сообщил, что новорожденные в РФ стали умирать гораздо реже
Мишустин сообщил, что новорожденные в РФ стали умирать гораздо реже Фото:
новость из сюжета
Отчет Мишустина в Госдуме

Младенческая смертность в России достигла исторического минимума, как для времен РФ, так и для периода СССР. Об этом сообщил российский премьер-министр Михаил Мишустин.

«Показатель младенческой смертности сейчас самый низкий за всю историю России и Советского Союза», — сказал Мишустин в ходе ежегодного отчета правительства. Трансляцию мероприятия ведет телеканал «Россия 24». По словам премьер-министра, большинство новорожденных сейчас подвергаются процедуре комплексного неонатального скрининга.

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Младенческая смертность в России достигла исторического минимума, как для времен РФ, так и для периода СССР. Об этом сообщил российский премьер-министр Михаил Мишустин. «Показатель младенческой смертности сейчас самый низкий за всю историю России и Советского Союза», — сказал Мишустин в ходе ежегодного отчета правительства. Трансляцию мероприятия ведет телеканал «Россия 24». По словам премьер-министра, большинство новорожденных сейчас подвергаются процедуре комплексного неонатального скрининга.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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