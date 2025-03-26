Мишустин раскрыл, от чего будет зависеть число бюджетных мест в вузах

Мишустин: число бюджетных мест в вузах будет зависеть от востребованности кадров
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Мы активно анализируем кадровые потребности российской экономики, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин
Мы активно анализируем кадровые потребности российской экономики, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин Фото:
новость из сюжета
Отчет Мишустина в Госдуме

Число бюджетных мест в вузах и колледжах определят исходя из кадровых потребностей российских предприятий, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин во время отчета в Госдуме.

«В прошлом году активно занимались формированием прогноза кадровой потребности российской экономики. Сложное это, скажу вам, дело, чтобы скоординировать все классификаторы, сделать это возможным на всю страну», — отметил премьер.

Классификатор принят в России впервые и будет ориентиром для определения числа бюджетных мест в высших учебных заведениях, колледжах. Кроме того, это поможет определить направления подготовки квалифицированных кадров, уточнил Мишустин

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Число бюджетных мест в вузах и колледжах определят исходя из кадровых потребностей российских предприятий, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин во время отчета в Госдуме. «В прошлом году активно занимались формированием прогноза кадровой потребности российской экономики. Сложное это, скажу вам, дело, чтобы скоординировать все классификаторы, сделать это возможным на всю страну», — отметил премьер. Классификатор принят в России впервые и будет ориентиром для определения числа бюджетных мест в высших учебных заведениях, колледжах. Кроме того, это поможет определить направления подготовки квалифицированных кадров, уточнил Мишустин
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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