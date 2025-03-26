Мишустин раскрыл, от чего будет зависеть число бюджетных мест в вузах

Число бюджетных мест в вузах и колледжах определят исходя из кадровых потребностей российских предприятий, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин во время отчета в Госдуме.
«В прошлом году активно занимались формированием прогноза кадровой потребности российской экономики. Сложное это, скажу вам, дело, чтобы скоординировать все классификаторы, сделать это возможным на всю страну», — отметил премьер.
Классификатор принят в России впервые и будет ориентиром для определения числа бюджетных мест в высших учебных заведениях, колледжах. Кроме того, это поможет определить направления подготовки квалифицированных кадров, уточнил Мишустин
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