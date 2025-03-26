В Кремле не заметили признаков завершения контрнаступления ВСУ

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Песков заявил, что Украина за последние попыталась нанести удары по РФ
Песков заявил, что Украина за последние попыталась нанести удары по РФ Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

В России подтвердили, что украинская сторона продолжает попытки нанесения ударов по стране, несмотря на заявление о завершении контрнаступления. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. 

«Попытки нанесения ударов были на этих днях, они хорошо известны, мы публиковали эту информацию», — заявил Песков в ходе конференц-колла. Его слова приводит корреспондент URA.RU.

Он также отметил, что несмотря на демонстрацию недоговороспособности со стороны Киева, важно соблюдать временный мораторий на прекращение огня по указанным в российско-американском документ объектам. Дополнительно в Кремле выразили уверенность в конструктивных отношениях с США, что способствует более эффективному решению украинского конфликта. 

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В России подтвердили, что украинская сторона продолжает попытки нанесения ударов по стране, несмотря на заявление о завершении контрнаступления. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.  «Попытки нанесения ударов были на этих днях, они хорошо известны, мы публиковали эту информацию», — заявил Песков в ходе конференц-колла. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Он также отметил, что несмотря на демонстрацию недоговороспособности со стороны Киева, важно соблюдать временный мораторий на прекращение огня по указанным в российско-американском документ объектам. Дополнительно в Кремле выразили уверенность в конструктивных отношениях с США, что способствует более эффективному решению украинского конфликта. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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