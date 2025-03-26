Свердловчан предупредили о нашествии клещей

В Свердловской области в текущем году увеличится численность клещей. Количество покусанных жителей региона будет зависеть сразу от нескольких факторов. С таким заявлением выступил Роспотребнадзор.
«Количество покусанных клещами свердловчан будет зависеть от социальных факторов: при благоприятных погодных условиях и при высоком урожае грибов и ягод летом-осенью большое количество людей будет посещать леса», — пояснили в пресс-службе ведомства. Из шести видов клещей, которые обитают в регионе, только два являются переносчиками инфекции: таежный и луговой.
Санврачи отмечают, что важно помнить о мерах предосторожности, таких как использование защитной одежды и репеллентов, а также необходимость вакцинации против клещевых инфекций. Это значительно снизит риск заражения при укусах.
Ранее URA.RU сообщало, что при наступлении устоявшихся плюсовых температур в Свердловской области клещи могут проснуться раньше времени. Так, в Магнитогорске клещи активизировались уже в феврале.
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