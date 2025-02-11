В Свердловской области клещи проснутся раньше времени

12 февраля 2025 в 08:24 Размер текста - 17 +

В соседнем регионе эти насекомые уже проснулись Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Свердловской области могут раньше времени проснуться клещи. При наступлении плюсовых температур это вероятно уже в марте, сообщил URA.RU доктор биологических наук, ведущий научный сотрудник Института экологии растений и животных УрО РАН Алексей Гилев. «Клещи обычно активны уже в апреле, массово просыпаются, когда температуры устойчиво выше 10 градусов. Но часть особей более холодостойка, они просыпаются и при пяти, и даже если температуры достаточно долго около нуля. Сейчас пишут, что в Магнитогорске проснулись, как раз в этих условиях», — сказал Гилев. Новость по теме В Магнитогорске в феврале проснулись клещи и начали кусать собак Он объяснил, что клещи не ходят по снегу, им необходима трава — пусть прошлогодняя и пожухлая. На прогретых пригорках и растаявших опушках оголодавшие и холодостойкие насекомые могут вылезти, даже когда вокруг лежат сугробы. А при возврате морозов снова оцепенеть и затаиться. «Ситуация может пульсировать», — добавил ученый. Если массово клещи могут проснуться в марте, то локально они могут проявить активность и в феврале. Например, на участках земли возле костров, в банях, теплицах. «Первые укусы в феврале в Свердловской области бывали. Но это редкие случаи, неестественные», — отметил Гилев. О том же заявили и в свердловском управлении Роспотребнадзора. «Как правило, первые покусы регистрируются в конце марта, но бывали годы, когда единичные случаи покусов отмечались уже в феврале. Сезон активной передачи клещевых инфекций на Урале — апрель—октябрь с пиком в мае—июне», — сказали специалисты. Они призвали именно сейчас сделать вакцинацию или ревакцинацию от клещевого энцефалита. Тогда иммунитет успеет выработаться до начала сезона. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Свердловской области могут раньше времени проснуться клещи. При наступлении плюсовых температур это вероятно уже в марте, сообщил URA.RU доктор биологических наук, ведущий научный сотрудник Института экологии растений и животных УрО РАН Алексей Гилев. «Клещи обычно активны уже в апреле, массово просыпаются, когда температуры устойчиво выше 10 градусов. Но часть особей более холодостойка, они просыпаются и при пяти, и даже если температуры достаточно долго около нуля. Сейчас пишут, что в Магнитогорске проснулись, как раз в этих условиях», — сказал Гилев. Он объяснил, что клещи не ходят по снегу, им необходима трава — пусть прошлогодняя и пожухлая. На прогретых пригорках и растаявших опушках оголодавшие и холодостойкие насекомые могут вылезти, даже когда вокруг лежат сугробы. А при возврате морозов снова оцепенеть и затаиться. «Ситуация может пульсировать», — добавил ученый. Если массово клещи могут проснуться в марте, то локально они могут проявить активность и в феврале. Например, на участках земли возле костров, в банях, теплицах. «Первые укусы в феврале в Свердловской области бывали. Но это редкие случаи, неестественные», — отметил Гилев. О том же заявили и в свердловском управлении Роспотребнадзора. «Как правило, первые покусы регистрируются в конце марта, но бывали годы, когда единичные случаи покусов отмечались уже в феврале. Сезон активной передачи клещевых инфекций на Урале — апрель—октябрь с пиком в мае—июне», — сказали специалисты. Они призвали именно сейчас сделать вакцинацию или ревакцинацию от клещевого энцефалита. Тогда иммунитет успеет выработаться до начала сезона.