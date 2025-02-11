11 февраля 2025

В Свердловской области клещи проснутся раньше времени

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клещ. Челябинск, клещ, энцефалитный клещ, членистоногие, бореллиоз, болезнь лайма
В соседнем регионе эти насекомые уже проснулись Фото:

В Свердловской области могут раньше времени проснуться клещи. При наступлении плюсовых температур это вероятно уже в марте, сообщил URA.RU доктор биологических наук, ведущий научный сотрудник Института экологии растений и животных УрО РАН Алексей Гилев.

«Клещи обычно активны уже в апреле, массово просыпаются, когда температуры устойчиво выше 10 градусов. Но часть особей более холодостойка, они просыпаются и при пяти, и даже если температуры достаточно долго около нуля. Сейчас пишут, что в Магнитогорске проснулись, как раз в этих условиях», — сказал Гилев.

Новость по теме
В Магнитогорске в феврале проснулись клещи и начали кусать собак

Он объяснил, что клещи не ходят по снегу, им необходима трава — пусть прошлогодняя и пожухлая. На прогретых пригорках и растаявших опушках оголодавшие и холодостойкие насекомые могут вылезти, даже когда вокруг лежат сугробы. А при возврате морозов снова оцепенеть и затаиться. «Ситуация может пульсировать», — добавил ученый.

Если массово клещи могут проснуться в марте, то локально они могут проявить активность и в феврале. Например, на участках земли возле костров, в банях, теплицах. «Первые укусы в феврале в Свердловской области бывали. Но это редкие случаи, неестественные», — отметил Гилев.

О том же заявили и в свердловском управлении Роспотребнадзора. «Как правило, первые покусы регистрируются в конце марта, но бывали годы, когда единичные случаи покусов отмечались уже в феврале. Сезон активной передачи клещевых инфекций на Урале — апрель—октябрь с пиком в мае—июне», — сказали специалисты. Они призвали именно сейчас сделать вакцинацию или ревакцинацию от клещевого энцефалита. Тогда иммунитет успеет выработаться до начала сезона.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Свердловской области могут раньше времени проснуться клещи. При наступлении плюсовых температур это вероятно уже в марте, сообщил URA.RU доктор биологических наук, ведущий научный сотрудник Института экологии растений и животных УрО РАН Алексей Гилев. «Клещи обычно активны уже в апреле, массово просыпаются, когда температуры устойчиво выше 10 градусов. Но часть особей более холодостойка, они просыпаются и при пяти, и даже если температуры достаточно долго около нуля. Сейчас пишут, что в Магнитогорске проснулись, как раз в этих условиях», — сказал Гилев. Он объяснил, что клещи не ходят по снегу, им необходима трава — пусть прошлогодняя и пожухлая. На прогретых пригорках и растаявших опушках оголодавшие и холодостойкие насекомые могут вылезти, даже когда вокруг лежат сугробы. А при возврате морозов снова оцепенеть и затаиться. «Ситуация может пульсировать», — добавил ученый. Если массово клещи могут проснуться в марте, то локально они могут проявить активность и в феврале. Например, на участках земли возле костров, в банях, теплицах. «Первые укусы в феврале в Свердловской области бывали. Но это редкие случаи, неестественные», — отметил Гилев. О том же заявили и в свердловском управлении Роспотребнадзора. «Как правило, первые покусы регистрируются в конце марта, но бывали годы, когда единичные случаи покусов отмечались уже в феврале. Сезон активной передачи клещевых инфекций на Урале — апрель—октябрь с пиком в мае—июне», — сказали специалисты. Они призвали именно сейчас сделать вакцинацию или ревакцинацию от клещевого энцефалита. Тогда иммунитет успеет выработаться до начала сезона.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...