В Свердловской области клещи проснутся раньше времени

В Свердловской области могут раньше времени проснуться клещи. При наступлении плюсовых температур это вероятно уже в марте, сообщил URA.RU доктор биологических наук, ведущий научный сотрудник Института экологии растений и животных УрО РАН Алексей Гилев.
«Клещи обычно активны уже в апреле, массово просыпаются, когда температуры устойчиво выше 10 градусов. Но часть особей более холодостойка, они просыпаются и при пяти, и даже если температуры достаточно долго около нуля. Сейчас пишут, что в Магнитогорске проснулись, как раз в этих условиях», — сказал Гилев.
Он объяснил, что клещи не ходят по снегу, им необходима трава — пусть прошлогодняя и пожухлая. На прогретых пригорках и растаявших опушках оголодавшие и холодостойкие насекомые могут вылезти, даже когда вокруг лежат сугробы. А при возврате морозов снова оцепенеть и затаиться. «Ситуация может пульсировать», — добавил ученый.
Если массово клещи могут проснуться в марте, то локально они могут проявить активность и в феврале. Например, на участках земли возле костров, в банях, теплицах. «Первые укусы в феврале в Свердловской области бывали. Но это редкие случаи, неестественные», — отметил Гилев.
О том же заявили и в свердловском управлении Роспотребнадзора. «Как правило, первые покусы регистрируются в конце марта, но бывали годы, когда единичные случаи покусов отмечались уже в феврале. Сезон активной передачи клещевых инфекций на Урале — апрель—октябрь с пиком в мае—июне», — сказали специалисты. Они призвали именно сейчас сделать вакцинацию или ревакцинацию от клещевого энцефалита. Тогда иммунитет успеет выработаться до начала сезона.
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