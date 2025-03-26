Курган богат талантами: женская сборная по волейболу выиграла турнир в Челябинске. Фото

Курганские студентки завоевали Кубок открытого первенства по волейболу
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Женская сборная КГУ завоевала Кубок на турнире в Челябинске
Женская сборная КГУ завоевала Кубок на турнире в Челябинске Фото:

Женская сборная по волейболу Курганского государственного университета одержала победу на открытом турнире в Челябинска. Соревнования проходили с 20 по 23 марта. Об этом сообщает telegram-канал «КГУ комьюнити».

В турнире участвовали шесть команд. «Наши девушки провели три встречи без единого проигрыша и завоевали первое место», — пишет tg-канал вуза. А лучшим игроком турнира признана студентка института педагогики, психологии и физической культуры Анастасия Самусенко.

Ранее URA.RU сообщало, что курганская шахматистка Волчкова взяла медаль на международных соревнованиях. Она завоевала бронзу на турнире в Узбекистане.

Девушки провели три встречи без единого проигрыша
Девушки провели три встречи без единого проигрыша
Фото:

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Женская сборная по волейболу Курганского государственного университета одержала победу на открытом турнире в Челябинска. Соревнования проходили с 20 по 23 марта. Об этом сообщает telegram-канал «КГУ комьюнити». В турнире участвовали шесть команд. «Наши девушки провели три встречи без единого проигрыша и завоевали первое место», — пишет tg-канал вуза. А лучшим игроком турнира признана студентка института педагогики, психологии и физической культуры Анастасия Самусенко. Ранее URA.RU сообщало, что курганская шахматистка Волчкова взяла медаль на международных соревнованиях. Она завоевала бронзу на турнире в Узбекистане.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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