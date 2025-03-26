Женская сборная по волейболу Курганского государственного университета одержала победу на открытом турнире в Челябинска. Соревнования проходили с 20 по 23 марта. Об этом сообщает telegram-канал «КГУ комьюнити».
В турнире участвовали шесть команд. «Наши девушки провели три встречи без единого проигрыша и завоевали первое место», — пишет tg-канал вуза. А лучшим игроком турнира признана студентка института педагогики, психологии и физической культуры Анастасия Самусенко.
Ранее URA.RU сообщало, что курганская шахматистка Волчкова взяла медаль на международных соревнованиях. Она завоевала бронзу на турнире в Узбекистане.
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