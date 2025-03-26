Мишустин дал установку по импортозамещению самолетов SJ-100 и МС-21

Премьер-министр России Михаил Мишустин подчеркнул необходимость ускорения работ по импортозамещению в авиастроении, особенно для самолетов SJ-100 и МС-21, сохраняя при этом высокие стандарты безопасности. Об этом он сообщил в ходе ежегодного отчета правительства.
«Мы рассчитываем, что самолетостроители выполнят взятые на себя обязательства (по работе с самолетами SJ-100 и МС-21 — прим. URA.RU). Ускорят темпы. Но, что самое главное, не в ущерб безопасности. Это ключевая задача, которая перед ними стоит», — сказал премьер во время своего выступления. Трансляция мероприятия идет на телеканале «Россия 24».
Мишустин отметил, что полет лайнера «Суперджет», оснащенного отечественными двигателями, стал возможным благодаря проведению масштабных и сложных работ по замене зарубежных компонентов на российские аналоги. Благодаря коллективным усилиям множества специалистов, которым удалось разработать необходимые технологические решения, а также создать уникальные материалы, детали и узлы, данный проект был успешно реализован, подчеркнул политик.
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