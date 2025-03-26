Мишустин объяснил, почему растут цены на продукты

Мишустин: на стоимость продуктов влияет наценка
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Наценка сказывается на стоимости продуктов, рассказал Михаил Мишустин
Наценка сказывается на стоимости продуктов, рассказал Михаил Мишустин Фото:
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Отчет Мишустина в Госдуме

По мнению премьер-министра Михаила Мишустина, основная причина роста цен на продукты — наценка. В частности, на стоимость влияет логистика и упаковка товаров. Об этом он рассказал в ходе ежегодного отчета. 

«Одним из главных факторов роста цен — наценки. Понятно, что товар надо красиво упаковать, доставить до покупателя. Но стоимость этих услуг не должна выходить за рамки разумного. В отдельных случаях наценка на продукты доходит 50%. Так было с рыбной продукцией», — подчеркнул Мишустин во время мероприятия с правительством. Его транслирует телеканал «Россия 24».

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По мнению премьер-министра Михаила Мишустина, основная причина роста цен на продукты — наценка. В частности, на стоимость влияет логистика и упаковка товаров. Об этом он рассказал в ходе ежегодного отчета.  «Одним из главных факторов роста цен — наценки. Понятно, что товар надо красиво упаковать, доставить до покупателя. Но стоимость этих услуг не должна выходить за рамки разумного. В отдельных случаях наценка на продукты доходит 50%. Так было с рыбной продукцией», — подчеркнул Мишустин во время мероприятия с правительством. Его транслирует телеканал «Россия 24».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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