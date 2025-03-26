Мишустин объяснил, почему растут цены на продукты

По мнению премьер-министра Михаила Мишустина, основная причина роста цен на продукты — наценка. В частности, на стоимость влияет логистика и упаковка товаров. Об этом он рассказал в ходе ежегодного отчета.
«Одним из главных факторов роста цен — наценки. Понятно, что товар надо красиво упаковать, доставить до покупателя. Но стоимость этих услуг не должна выходить за рамки разумного. В отдельных случаях наценка на продукты доходит 50%. Так было с рыбной продукцией», — подчеркнул Мишустин во время мероприятия с правительством. Его транслирует телеканал «Россия 24».
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