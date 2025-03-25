25 марта 2025

Появился пострадавший после аварийной посадки самолета в Новом Уренгое

Одного человека госпитализировали из аэропорта Нового Уренгоя после аварии
© Служба новостей «URA.RU»
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После аварийной посадки самолета потребовалась госпитализация
После аварийной посадки самолета потребовалась госпитализация Фото:

В результате аварийной посадки грузового самолета АН-12 в аэропорту Нового Уренгоя пострадал один человек. Об этом сообщил окружной департамент здравоохранения СМИ.

«Один человек госпитализирован после выката Ан-12 за пределы ВПП в аэропорту Новый Уренгой на Ямале. Его жизни ничего не угрожает», — сообщили корреспондентам ТАСС в депздраве ЯНАО.

На данный момент на месте происшествия работают криминалисты и следователи. Причиной аварии стала подломившаяся стойка шасси. Авиаинцидент зафиксировали в 11:07 по московскому времени в аэропорту имени И. М. Губкина в Новом Уренгое.

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В результате аварийной посадки грузового самолета АН-12 в аэропорту Нового Уренгоя пострадал один человек. Об этом сообщил окружной департамент здравоохранения СМИ. «Один человек госпитализирован после выката Ан-12 за пределы ВПП в аэропорту Новый Уренгой на Ямале. Его жизни ничего не угрожает», — сообщили корреспондентам ТАСС в депздраве ЯНАО. На данный момент на месте происшествия работают криминалисты и следователи. Причиной аварии стала подломившаяся стойка шасси. Авиаинцидент зафиксировали в 11:07 по московскому времени в аэропорту имени И. М. Губкина в Новом Уренгое.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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