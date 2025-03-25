Появился пострадавший после аварийной посадки самолета в Новом Уренгое

После аварийной посадки самолета потребовалась госпитализация
В результате аварийной посадки грузового самолета АН-12 в аэропорту Нового Уренгоя пострадал один человек. Об этом сообщил окружной департамент здравоохранения СМИ.
«Один человек госпитализирован после выката Ан-12 за пределы ВПП в аэропорту Новый Уренгой на Ямале. Его жизни ничего не угрожает», — сообщили корреспондентам ТАСС в депздраве ЯНАО.
На данный момент на месте происшествия работают криминалисты и следователи. Причиной аварии стала подломившаяся стойка шасси. Авиаинцидент зафиксировали в 11:07 по московскому времени в аэропорту имени И. М. Губкина в Новом Уренгое.
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