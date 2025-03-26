Новая схема мошенничества: украден курганский telegram-канал с анонсами мероприятий

В Кургане мошенники взломали telegram-канал «Шпаргалки Кургана», в котором публиковалась афиша городских мероприятий. Об этом редакции URA.RU сообщила владелица.
«Я решила продать канал, так как не могу его больше вести в силу некоторых обстоятельств. Выложила объявление. В этот же вечер нашелся потенциальный покупатель», — поделилась девушка. В качестве гаранта решили позвать известную медийную личность, специализирующуюся на продвижении telegram-каналов.
Мошенники создали фейковый аккаунт, имитирующий личность этого гаранта. Они убедили владелицу передать права владения канала, обещая оплатить после передачи. Однако, как только права были переданы, мошенники исчезли, не заплатив ни копейки. Теперь девушка не имеет доступа к административным функциям и не может выкладывать посты. Комментирование канала также было сразу закрыто.
Теперь все публикации в данном канале будут контролироваться мошенниками, что может привести к распространению ложной информации или рекламы. Бывшая владелица канала призывает всех быть осторожными и не доверять постам, которые будут выкладываться в канале далее.
Ранее URA.RU сообщило о мошенниках, которые представляются сотрудниками Минобороны и воруют деньги у курганцев. Больше всего пострадала жительница Кургана, которая перевела мошенникам 2,4 миллиона рублей.
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