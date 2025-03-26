Хакеры совершили атаку на «Роснефть» после атаки на «Лукойл»

Российская нефтегазовая компания «Роснефть» за сутки стала второй организацией, на которую была совершена хакерская атака. Об этом сообщили сотрудники компании. Первая была — одна из крупнейших нефтегазовых компаний в мире «Лукойл».
«Масштабная хакерская атака затронула „Роснефть“. Это уже вторая крупная нефтяная компания, которая за сегодня сталкивается с кибератакой», — передает telegram-канал Shot слова сотрудников компании.
Сотрудники «Роснефти» получают сообщения с таким же содержанием, как и ранее их коллеги из «Лукойла». Так, работников обеих организаций просят отключить питание у компьютеров, не включать компьютеры и не использовать свои логины и пароли для входа в рабочие аккаунты, чтобы избежать утечки личных данных. По данному факту официальной информации пока не поступало. Также отмечается, что во время кибератаки на «Лукойл» клиенты компании не могли оплатить бензин на заправках картами, а сотрудники — попасть на работу.
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