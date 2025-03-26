В Перми здание бывшей торговой бани подорожало на 1,5 млн рублей

В Перми на сайте бесплатных объявлений вновь выставили здание бывшей торговой бани. Она находится на улице Монастырской, 19. Сейчас стоимость объекта составляет 53 млн рублей. В 2023 году его хотели продать за 51,5 млн рублей.
«Общая площадь здания — 732 квадратных метра. К зданию проведены вода, отопление и канализация. Ремонт там проводился в 2022-2024 годах. Рабочие заменили кровлю, окна, отреставрировали фасады, установили новую электропроводку и систему отопления, выполнили благоустройство территории. Сейчас здание свободно, подойдет под любые цели», — сказано в объявлении на «Авито».
«Торговая баня мещанки Е. П. Кашиной» является объектом культурного наследия и памятником архитектуры Пермского края. На сегодня это единственный сохранившийся в первозданном виде объект коммунальной инфраструктуры рубежа XIX—XX веков. В последние годы в здании находилось конструкторское бюро.
В 2020 году объект недвижимости был включен в инвентаризационную ведомость обанкротившегося юрлица, а годом позже — впервые выставлен на продажу. Тогда его цена составляла 36,9 млн рублей.
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