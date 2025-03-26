Открыто дело о наследстве после смерти Заворотнюк

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Анастасия Заворотнюк скончалась 30 мая 2024 года
Анастасия Заворотнюк скончалась 30 мая 2024 года Фото:
новость из сюжета
Умерла актриса Анастасия Заворотнюк

В Москве после смерти известной актрисы Анастасии Заворотнюк было открыто наследственное дело. Об этом сообщила нотариус Марина Щирская в беседе с журналистами. 

«Родственники артистки могут претендовать на недвижимость, средства на банковских счетах, ценные бумаги, ювелирные украшения, интеллектуальные права и даже животных», — рассказала нотариус в разговоре с РИА Новости. Специалист  уточнила, что родственники Анастасии Заворотнюк имеют право претендовать и на различные активы.

Кроме основных активов, к которым относятся недвижимость и финансовые активы, наследственная масса может включать и другие ценности. Например, в список могут входить ювелирные изделия и интеллектуальные права.

Актриса Анастасия Заворотнюк скончалась 30 мая 2024 года после долгой и тяжелой болезни. На момент смерти ей было 53 года. Она известна зрителям по своей культовой роли няни Вики в сериале «Моя прекрасная няня».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Москве после смерти известной актрисы Анастасии Заворотнюк было открыто наследственное дело. Об этом сообщила нотариус Марина Щирская в беседе с журналистами.  «Родственники артистки могут претендовать на недвижимость, средства на банковских счетах, ценные бумаги, ювелирные украшения, интеллектуальные права и даже животных», — рассказала нотариус в разговоре с РИА Новости. Специалист  уточнила, что родственники Анастасии Заворотнюк имеют право претендовать и на различные активы. Кроме основных активов, к которым относятся недвижимость и финансовые активы, наследственная масса может включать и другие ценности. Например, в список могут входить ювелирные изделия и интеллектуальные права. Актриса Анастасия Заворотнюк скончалась 30 мая 2024 года после долгой и тяжелой болезни. На момент смерти ей было 53 года. Она известна зрителям по своей культовой роли няни Вики в сериале «Моя прекрасная няня».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...