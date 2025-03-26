Открыто дело о наследстве после смерти Заворотнюк

В Москве после смерти известной актрисы Анастасии Заворотнюк было открыто наследственное дело. Об этом сообщила нотариус Марина Щирская в беседе с журналистами.
«Родственники артистки могут претендовать на недвижимость, средства на банковских счетах, ценные бумаги, ювелирные украшения, интеллектуальные права и даже животных», — рассказала нотариус в разговоре с РИА Новости. Специалист уточнила, что родственники Анастасии Заворотнюк имеют право претендовать и на различные активы.
Кроме основных активов, к которым относятся недвижимость и финансовые активы, наследственная масса может включать и другие ценности. Например, в список могут входить ювелирные изделия и интеллектуальные права.
Актриса Анастасия Заворотнюк скончалась 30 мая 2024 года после долгой и тяжелой болезни. На момент смерти ей было 53 года. Она известна зрителям по своей культовой роли няни Вики в сериале «Моя прекрасная няня».
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