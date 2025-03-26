К улице Республики в Тюмени будет прилегать новая дорога

Объект появится в Тюмени до 2026 года
В Тюмени появится новая дорога, которая свяжет улицы Республики и Энергетиков. Информация о планах развития транспортной инфраструктуры областной столицы размещена на сайте городской администрации.
«От улицы Республики до улицы Энергетиков предусмотрен сквозной проезд. Проект планируют реализовать до 2026 года», — отмечено в приказе мэрии города.
Ранее в границах улиц Республики — Воровского — Энергетиков — Пермякова планировали организовать новый жилой район. Помимо многоэтажек, здесь построят школы, детские сады и больницы.
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