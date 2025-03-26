К улице Республики в Тюмени будет прилегать новая дорога

Улицы Республики и Энергетиков в Тюмени свяжет сквозной проезд
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Объект появится в Тюмени до 2026 года
Объект появится в Тюмени до 2026 года Фото:

В Тюмени появится новая дорога, которая свяжет улицы Республики и Энергетиков. Информация о планах развития транспортной инфраструктуры областной столицы размещена на сайте городской администрации.

«От улицы Республики до улицы Энергетиков предусмотрен сквозной проезд. Проект планируют реализовать до 2026 года», — отмечено в приказе мэрии города.

Ранее в границах улиц Республики — Воровского — Энергетиков — Пермякова планировали организовать новый жилой район. Помимо многоэтажек, здесь построят школы, детские сады и больницы.

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В Тюмени появится новая дорога, которая свяжет улицы Республики и Энергетиков. Информация о планах развития транспортной инфраструктуры областной столицы размещена на сайте городской администрации. «От улицы Республики до улицы Энергетиков предусмотрен сквозной проезд. Проект планируют реализовать до 2026 года», — отмечено в приказе мэрии города. Ранее в границах улиц Республики — Воровского — Энергетиков — Пермякова планировали организовать новый жилой район. Помимо многоэтажек, здесь построят школы, детские сады и больницы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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