Зюганов назвал гениальное изобретение Путина

Зюганов: создание ШОС и БРИКС — это гениальное изобретение
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Создание БРИКС и ШОС - гениальная инициатива Владимира Путина и Си Цзиньпина, заявил Геннадий Зюганов
Создание БРИКС и ШОС - гениальная инициатива Владимира Путина и Си Цзиньпина, заявил Геннадий Зюганов Фото:
новость из сюжета
Отчет Мишустина в Госдуме

Международные организации БРИКС и ШОС — это гениальное изобретение, которое реализовали российский президент Владимир Путин совместно с председателем КНР Си Цзиньпинем. Об этом заявил глава КПРФ Геннадий Зюганов.

«Создание БРИКС и ШОС — это гениальное изобретение Путина и Си Цзиньпина», — подчеркнул Зюганов во время отчета правительства РФ в Госдуму. Мероприятие транслируется на телеканале «Россия 24». 

Также председатель партии положительно оценил задачу, поставленную Путиным, по укреплению суверенитета РФ в целом. В качестве положительного примера выполнения данной инициативы Зюганов назвал укрепление отношений с Беларусью в рамках союзного государства.

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Международные организации БРИКС и ШОС — это гениальное изобретение, которое реализовали российский президент Владимир Путин совместно с председателем КНР Си Цзиньпинем. Об этом заявил глава КПРФ Геннадий Зюганов. «Создание БРИКС и ШОС — это гениальное изобретение Путина и Си Цзиньпина», — подчеркнул Зюганов во время отчета правительства РФ в Госдуму. Мероприятие транслируется на телеканале «Россия 24».  Также председатель партии положительно оценил задачу, поставленную Путиным, по укреплению суверенитета РФ в целом. В качестве положительного примера выполнения данной инициативы Зюганов назвал укрепление отношений с Беларусью в рамках союзного государства.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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