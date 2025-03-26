Зюганов назвал гениальное изобретение Путина

Международные организации БРИКС и ШОС — это гениальное изобретение, которое реализовали российский президент Владимир Путин совместно с председателем КНР Си Цзиньпинем. Об этом заявил глава КПРФ Геннадий Зюганов.
«Создание БРИКС и ШОС — это гениальное изобретение Путина и Си Цзиньпина», — подчеркнул Зюганов во время отчета правительства РФ в Госдуму. Мероприятие транслируется на телеканале «Россия 24».
Также председатель партии положительно оценил задачу, поставленную Путиным, по укреплению суверенитета РФ в целом. В качестве положительного примера выполнения данной инициативы Зюганов назвал укрепление отношений с Беларусью в рамках союзного государства.
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