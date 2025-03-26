Мишустин обозначил, какие иностранные компании могут вернуться в РФ

Премьер-министр России Михаил Мишустин обозначил условия возвращения западных компаний на российский рынок. В первую очередь, правительство рассматривает компании, которые не объявляли о прекращении своей деятельности в РФ и продолжили работу через филиалы, проявив ответственное отношение к сотрудникам.
«Прежде всего рассматриваем компании, которые не заявляли об уходе из России, продолжали деятельность через свои дочерние предприятия, ответственно отнеслись к трудовым коллективам», — сказал Мишустин, ответив на вопросы депутатов Госдумы во время ежегодного отчета правительства. Трансляция мероприятия шла на телеканале «Россия 24».
Премьер также отметил возможность возвращения для тех иностранных фирм, которые ушли из-за давления западных правительств, но сохранили рабочие места и контакты, несмотря на финансовые потери. Кроме того, Мишустин подчеркнул важность компаний с уникальными компетенциями для российской экономики. По его словам, требования к возвращающимся компаниям включают обязательства по локализации производства и инвестициям в Россию.
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